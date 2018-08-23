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В Госдуме назвали бредом заявление Рады о «землетрясении» в России из-за военного парада в Киеве
23 августа 2018, 11:09 • 81 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олега Барна о военном параде в Киеве.
© Russian State Duma Photo Service globallookpress.com
Украинский парламентарий ранее заявил, что парад в честь Дня независимости страны может вызвать «землетрясение» в России.
«Бред сумасшедшего — по-другому это никак не назову. Я бы лучше посоветовал Верховной раде инициировать вопрос создания пунктов материально-технического обеспечения по пути следования техники к месту проведения парада, поскольку она имеет свойство в силу неполадок останавливаться. А также подготовить соответствующую технику для её буксировки с парада, потому что она явно свои ходом не дойдёт», — сказал он.
Депутат добавил, что сегодня «боеготовность армии Украины находится на одном из самых низких уровней как по степени боевой подготовки, так и по степени укрепления дисциплины».
«Вот это реальные показатели, которые сегодня присутствуют в украинской армии», — заключил Швыткин.
Ранее украинский журналист Александр Дубинский раскритиковал «новые» образцы военной техники, которые, как предполагается, будут представлены на параде по случаю Дня независимости государства в Киеве 24 августа.
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