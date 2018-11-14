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В Госдуме назвали бредом слова экс-депутата Рады о блицкриге
14 ноября 2018, 11:39 • 88 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление экс-главы избирательного штаба Виктора Януковича и бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола о том, что Киев должен провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.
Reuters
«Данный гражданин страдает определённой русофобией. Чтобы о нём сегодня говорили, он сделал заявление, что для того, чтобы «разрушить» юго-восток (Украины. — RT), нужно взять Кремль. Это бред сумасшедшего. Это показывает настроение всей элиты Украины, которая ничего не может сделать ни с ЛНР, ни с ДНР», — пояснил Водолацкий.
Ранее Черновол заявил, что Киев должен провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.
Как отмечается, таким образом экс-депутат отреагировал на прошедшие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР выборы.
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