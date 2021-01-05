Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"У них нет днища, понимаете?": На Украине раскопали могилу легендарног...
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
Главная / Политика

В Госдуме назвали безумным обещание Киева устроить России «Афганистан»

05 января 2021, 17:45  •  52 • Политика
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет 5 января оценил обещание украинского политика устроить России второй Афганистан в случае войны в Донбассе. По словам парламентария, это безумие и неадекватность.
«Это слова безумцев и неадекватных политиков. Нужно, чтобы в эту ситуацию срочно вмешались медики. Подобному персонажу может помочь только медицина. Украинскому минздраву нужно срочно госпитализировать столь опасного для общества человека, у которого вместо мира и созидания в голове одна война и разрушение»,— сказал Шеремет «РИА Новости».
Он выразил уверенность, что украинцы уже устали от своих «горе-правителей». По словам Шеремета, власти Украины предали свой народ и развалили страну, а теперь, чтобы ни за что не отвечать, стараются выставить виноватой во всем Россию.
Парламентарий отметил, что в России не обращают внимания на происходящие в соседнем государстве процессы, а только жалеют «терпеливый украинский народ».
Как стало известно во вторник, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил о том, что в случае военного конфликта с Россией Киев «перейдет в наступление».
По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном. Арестович отмечал, что украинская сторона уже «отстреляла по России» более сотни «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов, некоторые из которых даже «попали в цель».
30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что тема Крыма должна стать для России «адской».
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозу Кулебы «заявлением из преисподней».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуострова
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
05 января 2021, 12:15
Украинского дипломата поставили на место после угроз устроить России Афганистан
05 января 2021, 05:50
Путин подстраховал Россию одним указом на случай заноса опасных инфекций
05 января 2021, 04:00
Пожалуйте вон: Самые громкие отставки – 2020
05 января 2021, 02:10
Миллионам пенсионеров в России увеличат выплаты: Депутат просчитал ход Путина по индексации пенсий
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2021, 00:20
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуо...
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали...
05 января 2021, 10:25
«Шок и ужас: Единственная в мире страна, применяющая весь комплекс вооружений по Росс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2021, 00:20
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
31 декабря 2020, 01:10
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию
02 января 2021, 11:50
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
02 января 2021, 08:10
«Сам ты на пiску» – Зеленский облажался в новогоднем обращении с Крымом
02 января 2021, 13:40
Миллион самолётов на прицеле у русских: ВКС России не оставили разведке Запада ни шанса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.