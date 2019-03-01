Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США отказали Порошенко "в жесткой форме", а "Дональда Кука" ...
"Золотые" С-500: эксперты о "догадке наших умников", преврат...
Школы и больницы затоплены, оползни убили 50 человек: В Перу действует режим ЧС
Карикатуристы нарисовали комикс, почему на Украине страшно быть артистом, у кот...
Главная / Украина

В Госдуме назвали безумием заявление Климкина о России и Белоруссии

01 марта 2019, 12:09  •  131 • Украина
Режиссёр, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.
 
Reuters
 

«Украина, Россия и Белоруссия — один и тот же народ, который произошёл от Киевской Руси. Она действительно Киевская, но это общее место образования нашей страны — именно нашей, которая состоит из трёх ветвей. Это один и тот же народ. Безумие — говорить, что всё произошло от Украины», — считает депутат.

По словам Бортко, данное заявление просто демонстрирует «желание Климкина обосновать образование Украины».

«Они говорят о своём языке, своей культуре, которая почему-то начинается с Запорожской Сечи, а что было до этого и после этого — непонятно. Украина хочет позиционировать себя как отдельную нацию. Они пытаются подчеркнуть какую-то разницу, но её нет. Мы один народ», — сказал режиссёр.

Ранее Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.

Он добавил, что Украина на протяжении всей истории играла «важнейшую роль в формировании Европы и её ценностей». Министр подчеркнул, что украинцы всегда были европейской нацией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 13:24
В Совфеде оценили слова украинского экс-министра о «распаде» России
28 февраля 2019, 13:24
С начала 2019 года на Украину не пустили около 1,5 тысячи россиян
28 февраля 2019, 23:09
Луценко: оборонный комплекс Украины нуждается в запчастях из России
Загрузка...
28 февраля 2019, 19:54
В Крыму прокомментировали решение Украины больше не выставлять на электронные торги судно «Норд»
28 февраля 2019, 13:24
«Часть широкой кампании террора»: как украинские коллаборационисты уничтожили жителей польского села Гута Пеняцкая
01 марта 2019, 12:24
Молдова: пять сценариев от президента Додона
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
25 февраля 2019, 01:09
"У меня нет никаких комментариев по этому поводу": Серебряков отказался пояснить слова о развязывании войн Россией
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
25 февраля 2019, 01:09
Израиль "уничтожил" российские С-300 и Ка-50 (Романов Роман)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.