Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием слова экс-главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости возвращения «оккупированного» Крыма вооруженным путем.

«Все эти заявления — сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. В противном случае всё закончится для украинской стороны плачевно и фатально», — цитирует 14 октября «РИА Новости» Шеремета.

Депутат от Республики Крым добавил, что Киеву не стоит давать повод вооруженным силам России показывать свою мощь, так как все наступления армии Украины закончатся, едва успев начаться.

«Украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у России хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников», — заключил парламентарий.

В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял о том, что способ возвращения Крыма исключительно дипломатическим путем стоит оставить дипломатам. Армия же, подчеркнул он, должна использовать все современные формы вооружений и стратегий.

29 сентября члены кабинета министров Украины одобрили стратегию «деоккупации Крыма», которая, как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, представляет собой дорожную карту с детальным описанием шагов по деоккупации.

Украинская правящая партия «Слуга народа» озвучила мнение о том, что 2030 год станет годом возвращения Крыма под власть Киева.

Крым вошел в состав РФ после референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Однако Украина считает полуостров своей территорией. Москва, в свою очередь, многократно настаивала на закрытии вопроса принадлежности субъекта.