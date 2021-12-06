Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Блинкен выглядел побитым щенком после переговоров с Лавровым - Daily Mail
Главная / Политика

В Госдуме назвали безрассудным отказ Байдена соблюдать «красные линии»

06 декабря 2021, 02:40  •  114 • Политика
Отказ президента США Джо Байдена соблюдать «красные линии» в международных отношениях безрассуден. Об этом 5 декабря заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Байден демонстрирует безрассудный и наплевательский подход к международным отношениям, показывая пренебрежительное отношение к интересам других стран и миру на нашей земле. Власти США привыкли сеять смуту и раздор по всему миру, но у наших границ мы не позволим им хозяйничать. Байдену нужно понять, что за красными линиями идет черная полоса, которая никому не нужна», — цитирует его «РИА Новости».
По словам парламентария, общаться с Россией языком силы и шантажа неприемлемо.
«Россия всегда выступала за диалог и конструктивные взаимоотношения с другими странами, но нашу доброту и политическую порядочность не стоит воспринимать за слабость. Любая агрессия в отношении России будет пресечена за считаные секунды еще на подходе к нашим границам. Не советуем никому махать дубиной у наших границ. У нас достаточно сил и средств, чтобы нарушать самые грандиозные планы наших недругов», — отметил депутат.
Днем ранее Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины. Он добавил, что намерен провести с президентом России Владимиром Путиным «долгий разговор».
До этого, 18 ноября, Путин заявил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».
Он обратил внимание, что в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны НАТО, которые легко могут быть использованы. Там стоят пусковые установки МК-41, ударные комплексы, добавил президент.
2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она отметила, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены, а итогом стало печальное состояние европейской безопасности.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



114
Источник
Похожие новости
05 декабря 2021, 22:35
Русские не должны быть ущемлены в правах: Путин совершил манёвр в обход ВОЗ
05 декабря 2021, 22:35
"Четвёртая стадия, умер во сне": Проигравший Клинтону ветеран не дожил до ста
05 декабря 2021, 22:35
Назарбаев оказался свидетелем стычки между Ельциным и Горбачёвым
05 декабря 2021, 22:35
В Белом доме оценили предстоящие переговоры Путина и Байдена: "Замены диалогу нет"
06 декабря 2021, 00:20
"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Украину
06 декабря 2021, 00:20
Украинский министр ждёт на передовой иностранцев: "Будет хороший знак русским"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2021, 00:50
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» п...
06 декабря 2021, 00:20
"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Укра...
06 декабря 2021, 00:20
Украинский министр ждёт на передовой иностранцев: "Будет хороший знак русским&qu...
05 декабря 2021, 23:40
«Определяющий вызов»: как США намерены противостоять КНР в Азиатско-Тихоокеанском рег...
06 декабря 2021, 00:20
ЕСПЧ как зеркало международной судебной революции
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2021, 07:35
Американский эксперт родом из Ялты объяснил, почему Украина "отдала" Крым России
04 декабря 2021, 14:30
Документы вручены. Донбасс стал ещё на шаг ближе к России
29 ноября 2021, 14:20
Кто станет президентом после Зеленского? Эксперт дал неожиданный прогноз по Украине
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
04 декабря 2021, 01:05
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
01 декабря 2021, 20:00
"Такого ещё не было": Нуланд пригрозила России суровым наказанием
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.