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В Госдуме назвали безграмотным сравнение российской армии с «Запорожцем»

04 июля 2021, 18:05  •  107 • Политика
Сравнение армии России с автомобилем «Запорожец», приведенное бывшим американским военным Гарри Табахом, является безграмотным. Об этом в воскресенье, 4 июля, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Видимо, американский военный безграмотный. <…> Автомобиль «Запорожец» никогда не собирали в России, это достижение украинского автопрома. Россия славится своими КамАЗами и машинами Aurus. Что касается Tesla, то это дорогостоящая, но абсолютно ненадежная машина», — приводят «РИА Новости» слова Шеремета.
Парламентарий добавил, что вооруженные силы (ВС) России сегодня — это настоящий сплав передовых технологий, духа и профессионализма, в то время как армия Североатлантического альянса (НАТО) — напыщенность и исключительно служба за деньги.
Еще одним различием между армиями является то, что российские ВС несут миссию защиты своих территорий и миротворчества, а НАТО — агрессию.
Ранее капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил в интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель», что сравнивать военные силы России и НАТО — всё равно что сравнивать «Запорожец» и Tesla. Табах также сказал журналистам, что у России нет высоких технологий и профессионализма, а большая часть российского вооружения состоит из западных компонентов.
4 июля военный эксперт Роберт Фарли оценил шансы США в случае ведения войны одновременно с Россией и Китаем. По его мнению, Вашингтон не сможет продержаться долго, воюя на два фронта с мировыми державами.
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