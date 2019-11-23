Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Летели и горели": На борту пылающего Boeing 777 было почти 350 пассаж...
Новые правила медосвидетельствования водителей не согласовывали с Кремлем
Моралес гибнет за металл, и это не золото
«Маск подаст»: Россия не выделила США мест на «Союзах» (Руслан Осташко)
Главная / Политика

В Госдуме назвали бессмысленным план Зеленского вернуть Крым

23 ноября 2019, 00:54  •  20 • Политика
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал «Известиям» заявление команды президента Украины Владимира Зеленского о разработке «стратегии возвращения Крыма».
О том, что команда Владимира Зеленского разрабатывает стратегию возвращения Крыма, рассказал 22 ноября руководитель «представительства» украинского лидера на полуострове Антон Кориневич.
«Традиционно разрабатывают очередной «наполеоновский» план. Подобные заявления о «дипломатических подходах» в годовщину энергоблокады звучат как минимум неуместно. Похоже, единственное, на что сегодня способен Киев, — это разрабатывать стратегии и планы, которые невозможно реализовать в силу бессмысленности и отсутствия логики», — сказал Козенко.
Он добавил, что с момента проведения референдума в Крыму в марте 2014 года «ничего не изменилось».
13 сентября украинский президент заявил о намерении бороться за возвращение Крыма в состав страны «не только словами». Он также отмечал, что Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения полуострова.
Однако в начале октября Зеленский сообщил, что у украинского правительства сейчас нет формулы для возвращения региона. Президент заключил, что Украина не справится с этой задачей без помощи международных партнеров.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались в поддержку этого решения. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Однако Киев строит планы по возвращению полуострова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
22 ноября 2019, 21:39
"России удалось сделать шаг вперёд": Путин объяснил, зачем нашей стране такая мощная армия
22 ноября 2019, 05:24
Ордена почетным: за что президент наградил выдающихся граждан России
22 ноября 2019, 18:24
США расписались в бессилии? Помпео попросил протестующих Ирана самих слать фото и видео с бунта
22 ноября 2019, 22:54
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 ноября 2019, 21:39
"Проект влияния. Нужен лишь лидер": Валуев назвал тех, кому выгодна "политическая дубина" Грета Тунберг
22 ноября 2019, 15:09
Коррупция вышла на международный уровень: Политолог о "достижениях" Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2019, 23:09
Бывший глава администрации Ельцина рассказал, почему Борис Николаевич сделал своим пр...
23 ноября 2019, 00:39
«Недоработка всех систем профилактики»: возбуждено уголовное дело после обнаружения д...
23 ноября 2019, 00:39
На Украине возбудили дело о слежке СБУ за депутатами Рады
23 ноября 2019, 00:39
«Есть план игры»: как Трамп и его сторонники готовятся противостоять импичменту в сен...
22 ноября 2019, 23:09
Бутина собирает деньги для сидящего в США Ярошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 05:09
Москва не ведётся на шантаж и Лукашенко решил повысить ставки (Руслан Осташко)
20 ноября 2019, 04:39
Испортивший воздух на камеру конгрессмен США стал поводом для нового анекдота про газ, Украину и Штаты
17 ноября 2019, 11:24
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
16 ноября 2019, 06:24
Антре президента Зеленского. Следующий номер — укрощение хищников!
16 ноября 2019, 01:24
Почему Украина стала страной-лузером
19 ноября 2019, 09:09
Кидали "коктейли Молотова" и били кувалдой: Военная полиция России проигнорировала нападение курдов
21 ноября 2019, 06:39
Герой России раскрыл секрет успеха русской армии в Сирии. Всё дело в минутах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.