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В Госдуме назвали бессмысленным план Зеленского вернуть Крым
23 ноября 2019, 00:54 • 20 • Политика
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал «Известиям» заявление команды президента Украины Владимира Зеленского о разработке «стратегии возвращения Крыма».
О том, что команда Владимира Зеленского разрабатывает стратегию возвращения Крыма, рассказал 22 ноября руководитель «представительства» украинского лидера на полуострове Антон Кориневич.
«Традиционно разрабатывают очередной «наполеоновский» план. Подобные заявления о «дипломатических подходах» в годовщину энергоблокады звучат как минимум неуместно. Похоже, единственное, на что сегодня способен Киев, — это разрабатывать стратегии и планы, которые невозможно реализовать в силу бессмысленности и отсутствия логики», — сказал Козенко.
Он добавил, что с момента проведения референдума в Крыму в марте 2014 года «ничего не изменилось».
13 сентября украинский президент заявил о намерении бороться за возвращение Крыма в состав страны «не только словами». Он также отмечал, что Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения полуострова.
Однако в начале октября Зеленский сообщил, что у украинского правительства сейчас нет формулы для возвращения региона. Президент заключил, что Украина не справится с этой задачей без помощи международных партнеров.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались в поддержку этого решения. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Однако Киев строит планы по возвращению полуострова.
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