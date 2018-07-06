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В Госдуме назвали бесперспективным новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

06 июля 2018, 22:24  •  39 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT оценил перспективы нового иска «Нафтогаза Украины» с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом».
 
© РИА Новости
 

«По-моему, всем трезвомыслящим людям понятно, что данная ситуация — попытка показать руководству Украины, что «Нафтогаз» работает. Никаких перспектив это не имеет. К сожалению, проблема украинской компании в том, что она не пытается сесть за стол и разговаривать о рыночных отношениях. Я бы рекомендовал «Нафтогазу» понять, что жизнь изменилась, социализм ушёл и никто им помогать не будет. Поэтому надо обсудить с «Газпромом» рыночные условия, чтобы было выгодно и российской компании, и украинской. Только тогда возможно сотрудничество», — подчеркнул депутат.

Ранее «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом». Украинская компания оценивает свои претензии в $11,58 млрд без учёта процентов.

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