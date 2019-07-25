Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хуже Чернобыля и Фукусимы: Как США провоцируют ядерную катастрофу в Тихом океане
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Новая военная доктрина Поднебесной. Важнейшее место в ней занимает Россия
"Украине КОНЕЦ! Это были последние выборы!" Жириновский дал ЖЕСТКИЙ пр...
Главная / Политика

В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму

25 июля 2019, 16:09  •  21 • Политика
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.
Так он прокомментировал заявление советника президента Украины по политическим вопросам, кандидата в депутаты Никиты Потураева, который рассказал, что Крымское ханство было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого.
При этом слова о том, что Крым — это турецкая колония, украинский политик назвал вымышленными и пропагандистскими. По его версии, такое мнение появилось для оправдания территориального захвата.
Высказывания Потураева основываются на своей собственной версии мировой истории, отметил Белик.
«Поток абсурда не иссякает, люди, не знающие ни историю, ни основы государственности, продолжают делать громкие заявления от имени официального Киева. Господин Потураев продолжает шокировать своими высказываниями, вместо господина (министра иностранных дел Павла. — Ред.) Климкина», — заключил парламентарий.
Ранее, 23 июля, Потураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать возможность обмена Крыма на Донбасс.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали.
Там считают Крым временно оккупированной территорией Украины. Западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 12:54
"Чтобы катастрофа не повторилась": Путин - о том, как спасти Россию от новой волны эмиграции
24 июля 2019, 23:54
"Осудили Блэра и Буша": Пользователи назвали причину непринятия Малайзии в "уютный трибунал" по МН17
25 июля 2019, 12:54
Трампу "подсунули" русского орла: Соцсети всполошила шутка с печатью президента США - фото
24 июля 2019, 23:54
"Путин - хищник и последовательный": Американский Институт по изучению войны советует глобально "задавить" Россию
24 июля 2019, 20:39
"Нужно было оккупировать всю Грузию": Жириновский призвал отвечать так, чтобы никто после не "посмел унизить Россию"
25 июля 2019, 12:54
Заранее защитил жителей от нерадивых чиновников: Путин потребовал запрета на раздачу участков-"утопленников" Дальнего Востока
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
19 июля 2019, 07:24
Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN/MPQ-65
21 июля 2019, 14:24
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
21 июля 2019, 04:54
Грузины начали платить за русофобию (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.