В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.

Так он прокомментировал заявление советника президента Украины по политическим вопросам, кандидата в депутаты Никиты Потураева, который рассказал, что Крымское ханство было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого.

При этом слова о том, что Крым — это турецкая колония, украинский политик назвал вымышленными и пропагандистскими. По его версии, такое мнение появилось для оправдания территориального захвата.

Высказывания Потураева основываются на своей собственной версии мировой истории, отметил Белик.

«Поток абсурда не иссякает, люди, не знающие ни историю, ни основы государственности, продолжают делать громкие заявления от имени официального Киева. Господин Потураев продолжает шокировать своими высказываниями, вместо господина (министра иностранных дел Павла. — Ред.) Климкина», — заключил парламентарий.

Ранее, 23 июля, Потураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать возможность обмена Крыма на Донбасс.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали.

Там считают Крым временно оккупированной территорией Украины. Западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.