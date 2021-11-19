Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

В Госдуме назвали абсурдным проект резолюции США о непризнании выборов в РФ

19 ноября 2021, 13:55  •  150 • Политика
Проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в 2024 году в России носит абсурдный характер. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мы уже привыкли к определенным глупым выходкам больших политических деятелей Америки. Естественно, это попытка вмешательства во внутренние наши дела. Понятно, что она носит абсурдный характер. Как мы можем реагировать? Приходится констатировать, что сегодня вот такой менталитет у истеблишмента Соединенных Штатов Америки. Только остается сожалеть», — сказал он.
Ранее в этот день первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал на то, что принятие этой резолюции приведет к разрыву двусторонних отношений. По его словам, документ является «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».
Американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.
Резолюции палаты представителей и сената не имеют юридической силы и лишь носят рекомендательный характер. Исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.
В октябре Путин в интервью CNBC признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Вместе с тем российские власти заявляли, что обсуждение Западом участия президента в грядущих выборах является прямым вмешательством во внутренние дела страны.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





150
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 04:00
Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая: Проблемы с углём грозят Зеленскому импичментом
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
18 ноября 2021, 05:15
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света
13 ноября 2021, 22:35
Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!"
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
14 ноября 2021, 17:50
"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
15 ноября 2021, 21:50
Приказ "первого лица" по Донбассу. Россия выводит Киев из игры
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.