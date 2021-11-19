В Госдуме назвали абсурдным проект резолюции США о непризнании выборов в РФ

Проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в 2024 году в России носит абсурдный характер. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы уже привыкли к определенным глупым выходкам больших политических деятелей Америки. Естественно, это попытка вмешательства во внутренние наши дела. Понятно, что она носит абсурдный характер. Как мы можем реагировать? Приходится констатировать, что сегодня вот такой менталитет у истеблишмента Соединенных Штатов Америки. Только остается сожалеть», — сказал он.

Ранее в этот день первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал на то, что принятие этой резолюции приведет к разрыву двусторонних отношений. По его словам, документ является «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».

Американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.

Резолюции палаты представителей и сената не имеют юридической силы и лишь носят рекомендательный характер. Исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

В октябре Путин в интервью CNBC признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Вместе с тем российские власти заявляли, что обсуждение Западом участия президента в грядущих выборах является прямым вмешательством во внутренние дела страны.