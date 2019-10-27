В Госдуме напомнили обидевшемуся на ПАСЕ Киеву о праве на самоопределение территорий

Так Новиков прокомментировал заявление спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, который заявил о несогласии Киева на компромисс в деле территориальной целостности. Заявление украинского спикера было сделано в контексте возвращения Москвы в ПАСЕ.

Как подчеркнул российский депутат, украинские политики, пытаясь создать для России препятствия в ПАСЕ, поступают вопреки интересам собственных граждан.

Ранее сообщалось, что ФРГ "подорвала доверие" официального Киева, приняв деятельное участие в возвращении России в ПАСЕ. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.