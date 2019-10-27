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В Госдуме напомнили обидевшемуся на ПАСЕ Киеву о праве на самоопределение территорий
27 октября 2019, 05:54 • 69 • Политика
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков заявил, что те, кто придерживается главных ценностей ПАСЕ, должны исходить из приоритета прав человека, и одним из главных является право на самоопределение граждан территорий. Его слова цитирует RT.
Так Новиков прокомментировал заявление спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, который заявил о несогласии Киева на компромисс в деле территориальной целостности. Заявление украинского спикера было сделано в контексте возвращения Москвы в ПАСЕ.
Как подчеркнул российский депутат, украинские политики, пытаясь создать для России препятствия в ПАСЕ, поступают вопреки интересам собственных граждан.
Ранее сообщалось, что ФРГ "подорвала доверие" официального Киева, приняв деятельное участие в возвращении России в ПАСЕ. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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