В Госдуме напомнили об отсутствии правовой силы резолюции США по Керченскому проливу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил принятую сенатом США резолюцию, которая осуждает действия России в отношении украинских кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе.

«Её следует учитывать, но когда мы даём оценки этому документу, то исходим из того, что он не имеет правовой силы, поскольку используются изначально ложные предпосылки... США трактуют морское право некорректным образом, исходя из того, что якобы эти территории по-прежнему принадлежат Украине… Но, думаю, дальше слов не дойдёт», — подчеркнул он.

По словам Морозова, становится очевидно, что, «пока Россия укрепляет свои позиции на международной арене, Америка будет этому сопротивляться».

Ранее сенат США осудил «российскую агрессию» в Керченском проливе.