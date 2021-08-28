В Госдуме напомнили о вступающих в силу с сентября законах

В России с сентября начнет действовать ряд важных для граждан нововведений. Об этом в субботу, 28 августа, сообщается на сайте Госдумы (ГД).

В частности, с 1 сентября начнет действовать закон о больничных по уходу за ребенком до восьми лет. Такие больничные будут оплачиваться по-новому: размер пособия больше не будет зависеть от стажа работы и составит 100% от среднего заработка. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства — один из приоритетов работы Государственной думы, отмечается в заявлении.

Кроме того, отмечена актуальность закона о гаражной амнистии. Теперь россияне смогут оформить в собственность участок, на котором долгое время находились их гаражи.

Закон о «гаражной амнистии» президент России Владимир Путин подписал 5 апреля. Благодаря документу граждане смогут одним заявлением оформить права на земельные участки, где расположены их гаражи. Упрощенный порядок будет действовать для тех, чьи гаражи были возведены до декабря 2004 года. Действовать так называемая гаражная амнистия будет до 1 сентября 2026 года.

Также в апреле Путин предложил рассчитывать стоимость больничного по уходу за ребенком до семи лет вне зависимости от стажа работы, отметив, что родители смогут получить за указанные дни оплату в размере 100%. Закон был одобрен Советом Федерации в мае.

В ГД также напомнили об уже вступивших в силу с 1 июля законах о новых выплатах беременным и о поддержке неполных семей.

30 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми. С 1 июля подать заявления на получение новых пособий могут беременные женщины, находящиеся в трудной материальной ситуации и вставшие на учет в ранние сроки беременности, а также родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющие низкий доход.