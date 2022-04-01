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В Госдуме напомнили о существовании принципа зеркальности в отношении санкций

01 апреля 2022, 18:00  •  45 • Политика
В дипломатии существует принцип зеркальности как ответной меры на недружественные действия других стран. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля.
«Странно слышать все эти заявления и сожаления, когда именно Запад является инициатором проводимой санкционной политики, введено огромное количество персональных санкций в отношении российских граждан. <…> На фоне той русофобской волны, которая поднята Западом, сожалеть об ответных мерах России достаточно странно. Возникает вопрос, а на что, господа, вы рассчитывали?» — подчеркнул он в беседе с «Думой ТВ».
Политик указал на то, что Россия не будет подставлять вторую щеку, после того как попытались ударить по первой. Также Новиков напомнил о существующем в дипломатии принципе зеркальности. Если одно государство осуществляет недружественные действия против другого, то следует ответ, пояснил он, добавив, что это азы международных отношений.
«Те, кто сейчас высказывает сожаление о принятых в Москве решениях, эти принципы хорошо знают. Это не помешало им осуществить целый ряд недружественных мер в отношении нашей страны и наших граждан. Поэтому Россия будет и дальше действовать исходя из существующего принципа зеркальности, мы будем его придерживаться», — заключил депутат.
Ранее в этот день Боррель заявил о том, что Евросоюз выражает сожаление из-за решения России ввести запрет на поездки для ряда представителей руководства ЕС и стран — членов союза.
Накануне в МИД России сообщили о расширении списка представителей стран союза, которым запрещается въезд в страну в ответ на антироссийские санкции. В ведомстве указали на то, что после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в Брюсселе массово ограничивают россиян и отечественные компании, игнорируя все нормы.
Так, ограничения распространяются на высшее руководство ЕС, в том числе на ряд еврокомиссаров и начальников военных структур Евросоюза, а также на подавляющее большинство депутатов Европарламента, продвигающих антироссийскую политику.
В черный список внесены представители правительств и парламентов некоторых стран — членов ЕС, а также общественные деятели и работники СМИ, несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений.
Страны Запада расширили антироссийские санкции после начала Россией спецоперации по защите жителей Донбасса. Так, ряду политиков и бизнесменов из России запрещен въезд в западные страны, у них заморожены личные и бизнес-активы. Кроме того, началась массовая высылка российских дипломатов.
Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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