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В Госдуме намерены обсудить с ПАСЕ тему цифрового суверенитета

09 марта 2021, 21:45  •  76 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что намерен обсудить со спикером ПАСЕ Хендриком Дамсом, который планирует посетить Россию 15 марта, тему цифрового суверенитета.
«Обязательно обменяется мнениями во вопросам деятельности зарубежных IT-коммуникаций, которые уже ни во что не ставят национальные законодательства и права граждан. Вообще вопросы цифрового суверенитета становятся всё более актуальными, и будет правильно обсудить этот вопрос с председателем ПАСЕ», — заявил он журналистам парламентского пула.
По словам Володина, могут рассматриваться разные решения по урегулированию деятельности соцсетей: от поправок налогового законодательства до Уголовного кодекса.
«Нам надо изучить все предложения, а потом всесторонне их обсудить. Есть национальные законодательства и основополагающие права граждан, нарушать их мы не позволим», — заявил спикер ГД.
При этом Володин отметил, что по вопросам отношений с Россией ПАСЕ занимает разумную позицию, но находится под давлением США.
В ноябре 2020 года должен был состояться двухдневный визит председателя ПАСЕ в Москву. Как сообщалось, он должен был провести встречи в том числе с Володиным, а также со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Однако Дамс тогда прервал свой рабочий визит из-за возможного контакта с заболевшим COVID-19.

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