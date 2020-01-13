В Госдуме начинается весенняя сессия

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Весенняя сессия начинается в понедельник в Госдуме. На прошлой неделе депутаты работали с избирателями в курируемых регионах; сегодня состоится Совет Думы, определяющий текущую повестку, а официально новый парламентский сезон откроет на пленарном заседании во вторник в традиционном выступлении спикер Вячеслав Володин.

Среди приоритетов сессии, которая почти вдвое длиннее осенней, поскольку формально завершится только в начале августа, депутаты называют социальную тематику, вопросы безопасности, а также реализацию инициатив думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. "Социальные вопросы - речь будет идти о разработке самых разных инициатив, которые наверняка будут исходить из [предстоящего 15 января] послания президента России Федеральному собранию", - сказал ТАСС первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Он не сомневается, что "эти инициативы будут направлены на борьбу с бедностью и на то, чтобы поднимался уровень жизни граждан".

Депутат напомнил, что в ходе деятельности профильной комиссии Госдумы "уже найдены законодательные ответы на попытки непосредственного вмешательства со стороны разных стран во внутреннюю политику РФ". Так, сам Шхагошев является автором законопроекта о крупных штрафах для иностранных организаций, включая СМИ, за нарушение российского избирательного законодательства, который затрагивает такие компании, как Google, Facebook и Twitter. Документ, как ожидается, вскоре будет направлен в правительство для получения заключения.

"Кроме этого, может измениться закон о СМИ, потому что после изучения зарубежного опыта мы приходим к выводу, что в старой Европе действуют, на наш взгляд, достаточно интересные законы, когда, например, британский [медиарегулятор] Ofcom имеет право в случае нарушений законодательства со стороны иностранных СМИ принимать решения по принципу беспристрастности", - добавил депутат. Помимо этого, члены комиссии предложили ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах НКО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Оборона и безопасность

Масштабный фронт работы по своей тематике анонсировал на весеннюю сессию комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В частности, депутаты продолжат подготовку поправок в закон "О полиции", которые "направлены на дополнительную защиту прав и законных интересов граждан и совершенствуют их взаимодействие с полицейскими", указывал глава комитета Василий Пискарев. "Когда вступит в силу этот закон, полицейские будут обязаны информировать родственников или иных близких лиц пострадавшего о том, в какое медучреждение он направлен и какая помощь ему уже оказана", - рассказал он, напомнив, что ранее родственники вынуждены были обзванивать все больницы в поисках попавшего в беду человека. В соответствии с предложенными нормами, задержанные полицией получат право на телефонный звонок не только родственникам, но и иным близким людям, сообщил депутат.

В законотворческом портфеле комитета находится законопроект об обеспечении государственных гарантий получения гражданами минимальных денежных доходов при осуществлении исполнительного производства. На расширенном заседании в начале сессии парламентарии готовятся обсудить возможность введения уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность. Планы комитета также включают корректировку правил оборота оружия и совершенствование законодательства о деятельности частных охранных организаций.

Среди наиболее значимых законопроектов в зоне ответственности комитета Госдумы по обороне - инициатива о предоставлении мер социальной поддержки фактическим воспитателям военнослужащих. Согласно ей, к членам семьи военных или инвалидов вследствие военной травмы, имеющим право на получение пособия и ежемесячной компенсации, будут относиться "фактические воспитатели указанных военнослужащих, которые надлежащим образом осуществляли их воспитание и содержание не менее пяти лет, не являясь при этом усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями".

Еще один законопроект касается отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. "Предлагается уточнить основания для тех, кто занят постоянным уходом за одиноким родственником - отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой, усыновителем, - который нуждается по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе", - пояснял глава комитета по обороне Владимир Шаманов.

Реформы суда и штрафы за пропаганду наркотиков

Насыщенной окажется и повестка комитета по государственному строительству и законодательству. Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС председатель этого комитета Павел Крашенинников, в весеннюю сессию будет вестись работа над законопроектом о разделе имущества супругов в рамках одного бракоразводного процесса. На рассмотрении комитета также находится ряд законопроектов в рамках реформы судоустройства и судопроизводства.

А в конце осенней сессии 2019 года депутаты приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые запрещают штрафовать водителей за превышение "средней скорости", теперь он должен быть подготовлен ко второму чтению. 9 января в комитет поступил правительственный законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете.

Помимо этого, ожидается, что в марте правительство внесет в Госдуму новую редакцию КоАП. По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева концепция нового кодекса 1 июня прошлого года была внесена Министерством юстиции РФ в кабмин. Работа над ней продолжалась в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы.

Регулирование рынка такси

В конце 2019 года в Госдуму группой депутатов и членов Совета Федерации был внесен проект базового закона о регулировании таксомоторной деятельности. При этом в думском комитете по транспорту и строительству уже находится аналогичная инициатива, ранее принятая в первом чтении, однако работа над ней застопорилась в ходе подготовки поправок ко второму. Как сообщил ТАСС первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев, фракция тщательно проанализирует оба проекта с тем, чтобы выйти "на единое общее решение".

Работа в международной сфере

Международная деятельность Госдумы тоже обещает быть напряженной. Как сообщил ранее журналистам глава профильного думского комитета Леонид Слуцкий, российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) продолжит участвовать в работе над созданием механизма реагирования на уставные нарушения стран - членов Совета Европы. Парламентарии из РФ, в частности, настаивают на том, чтобы механизм можно было запустить только если за это проголосуют 2/3 делегатов от списочного состава ПАСЕ (216), а не 2/3 от присутствующих (не менее 108), как предлагает проект резолюции по докладу Франка Швабе (ФРГ).

На январской сессии ПАСЕ российская делегация также должна будет подтвердить свои полномочия.

"На всех международных площадках, в том числе ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ (Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), мы, как наследники победителей, намерены призвать принять меры, в том числе законодательного характера, для сохранения исторической памяти. Мы также выступаем за единые европейские образовательные стандарты, которые не допустят вымарывания из общей истории роли СССР в разгроме фашизма. Это крайне важно для предотвращения рецидива коричневой чумы в мире", - заявлял Слуцкий ТАСС.

Трудовая доблесть и цифровизация

Традиционно в центре внимания парламентариев будут социально-экономические вопросы: трудовые отношения, потребительская корзина и поддержка наиболее нуждающихся категорий граждан.

Как пояснил в беседе с ТАСС глава комитета по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутаты вскоре рассмотрят поправки в Трудовой кодекс РФ, значительно расширяющие возможности электронного документооборота с работодателем. В ходе осенней сессии нижняя палата приняла закон об электронных трудовых книжках, внедрение которых стало возможным с 1 января. Однако, по словам Нилова, этой мерой цифровизация не ограничится. "Имеется в виду новый формат трудовых отношений: и приказы, и распоряжения, информация, договоры [в электронной форме]", - уточнил он.

Депутаты намерены обсудить в первоочередном порядке президентский законопроект о городах трудовой доблести. "В преддверии 75-летия Победы этот законопроект имеет крайне важное и политическое, и морально-нравственное значение. Он у нас будет рассмотрен в приоритетном порядке на первом заседании комитета", - заверил собеседник агентства. Он также не исключил принятия дополнительных мер соцподдержки "детей войны", приуроченных к юбилейной дате.

Помимо этого, парламентарии предложат кабмину варианты изменения норм о потребительской корзине. "У нас в следующем году истекает срок действия [положений о] потребительской корзине, - напомнил Нилов. - Правительственной комиссии будут предложены новые решения. Проект закона в любом случае должен быть внесен".

Глава комитета выразил надежду, что без внимания депутатов не останется и законопроект ЛДПР, обязывающий правительство сделать 31 декабря выходным днем, сохраняя при этом "баланс рабочего и нерабочего времени" в течение года.

Регулирование НКО и природоресурсная проблематика

Основными направлениями работы законодателей в области регулирования общественных организаций станут господдержка социально ориентированных НКО и совершенствование надзора за религиозными структурами. По словам главы профильного комитета Госдумы Сергея Гаврилова, парламентарии подготовят поправки, упрощающие надзор за организациями, находящихся под юрисдикцией Русской православной церкви и других традиционных конфессий. "Речь идет об уменьшении объема и периодичности проверок, а также отчетности, которая направляется религиозными организациями в органы юстиции", - уточнил депутат. Работа над соответствующим законопроектом будет вестись совместно с Минюстом и РПЦ, добавил он, не уточнив сроков подготовки документа.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о предоставлении благотворителям льгот по налогу на прибыль для юридических лиц. Речь, в частности, идет об организациях, оказывающих помощь инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям, пояснил Гаврилов.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал ТАСС, что в ходе весенней сессии депутаты планируют доработать два законопроекта, касающихся охоты. Первый документ дает охотникам право на регулирование численности охотничьих ресурсов, а второй уточняет условия охоты в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Помимо этого, отметил Николаев, парламентариям предстоит доработать законопроект, регулирующий строительство на землях лесного фонда. "Также в планах на весеннюю сессию закончить работу над законопроектом, который остался с прошлого созыва. Документ регулирует земельные и градостроительные отношения применительно к территориям лечебно-оздоровительных местностей и курортов и иным территориям, обладающим природными лечебными ресурсами", - добавил глава комитета.

В числе других приоритетов на весеннюю сессию собеседник агентства назвал совершенствование законодательства в сфере банкротства физических лиц, в области долевого строительства, а также регламентацию порядка рекультивации земель.

Домашнее насилие, доступ детей к культуре и электронная турпутевка

До конца января планируется внести в Госдуму резонансный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, сообщила ТАСС соавтор инициативы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Он предусматривает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Документ был размещен в конце ноября для общественного обсуждения на сайте Совфеда, к середине декабря на него пришло около 11 тыс. отзывов.

"Обсуждение законопроекта о домашнем насилии стало одной из самых важных тем 2019 года, показав тем самым, что российское общество созрело для решения существующей проблемы. Все праздники работа над законом продолжалась. Анализировались мнения и предложения, полученные Советом Федерации и Государственной думой. Сразу после окончания праздничных каникул планируется заседание рабочей группы для обсуждения итогового текста законопроекта и вынесения его на первое чтение", - сказала агентству Пушкина.

В центре внимания комитета Госдумы по культуре - второе и третье, заключительное, чтение законопроекта, упраздняющего всю возрастную маркировку, кроме "18+", для произведений искусства и литературы. Маркировка от "0+" по "16+" больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий смогут по желанию использовать формулировки "для семейного чтения", "для дошкольников" и другие.

По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, в весеннюю сессию парламентариям предстоит проработать законопроект, обязывающий туроператоров заносить сведения о всех проданных путевках в единую информационную базу "Электронная путевка". Депутат отмечал, что предложенные в документе сроки реализации - до 1 апреля 2020 года - нереальны для туристического бизнеса. "Поэтому мы приняли решение этот законопроект рассмотреть в январе, установить переходные периоды на тестирование этой системы и как минимум на год отложить [административную] ответственность для туроператоров (за неисполнение этого предписания)", - заявил Дегтярев.