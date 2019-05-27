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В Госдуме хотят обязать удалять из соцсетей страницы умерших пользователей

27 мая 2019, 02:09  •  10 • Политика
В Госдуме предложили удалять страницы умерших людей в соцсетях. С такой инициативой выступает член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, пишет «Российская газета» в воскресенье, 26 мая.
По словам депутата, сегодня в соцсетях ежедневно присутствуют не менее 70 млн россиян. При этом в российском сегменте популярных сервисов осталось около миллиона страниц, владельцы которых ушли из жизни. По мнению Вострецова, аккаунтами умерших могут пользоваться злоумышленники.
«Мошенники узнают пароли неиспользуемых страничек, меняют фотографии на свои, особенно если внешне похожи, и начинают втираться в доверие, например, к девушкам. Потом обворовывают их или их жилье и исчезают в неизвестном направлении. Найти таких преступников практически невозможно», — пояснил депутат.
По мнению депутата, бороться с этим можно, если блокировать страницы, которые не используются в течение трех месяцев, а через год они должны автоматически удаляться. То же самое следует делать и с электронными кошельками, добавил он.
Вострецов добавил, что социальную ответственность за страницы умерших должны нести их родственники, и это можно прописать в Гражданском кодексе. По его словам, аккаунты ушедших из жизни людей по желанию родных и близких можно было бы специальным образом маркировать как памятные страницы.
29 апреля сообщалось, что к 2070 году число умерших пользователей соцсети Facebook превысит число живых. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета Великобритании. Они призвали руководство соцсетей задуматься о том, как хранить «цифровое наследие» мертвых людей.

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