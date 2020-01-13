В Госдуме и Совете Федерации рассказали, чего ждут от послания Владимира Путина

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Андрей Исаев считает, что в центре внимания предстоящего послания президента "будут интересы человека, граждан". "Президент неоднократно выражал серьезную озабоченность недостаточным ростом доходов населения в последнее время", - обратил внимание Исаев, напомнив, что до этого они шесть лет падали. "Думаю, что эта тема обязательно прозвучит в послании, возможно, будут даны какие-то конкретные поручения правительству и сделаны предложения Федеральному собранию", - отметил политик.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации ожидают, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, с которым он обратится 15 января, в первую очередь будет посвящено теме повышения благосостояния населения и улучшения экономического климата, при этом парламентарии готовятся услышать и оценку главы государства ситуации на международной арене.

Исаев также указал, что в прошлом году глава государства уделил очень много внимания проблемам здравоохранения первичного звена, развитию лекарственного обеспечения граждан. "Возможно, эта тема также будет отражена в послании, и прозвучат конкретные поручения правительству", - прогнозирует он.

"В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, - продолжил первый замглавы парламентского большинства. - Вокруг причин войны в последнее время в Европе ведутся споры, появляются ложные интерпретации". "Думаю, что президент выскажется на эту тему", - сказал он.

Депутат также напомнил, что в Госдуме находится на рассмотрении большой пакет законопроектов, направленных на поощрение инвестиционного климата. "Думаю, что тема поддержки бизнеса, поддержки инвестиций в российскую экономику также будет отражена в послании", - добавил он. По мнению Исаева, президент в ежегодном обращении к парламенту может дать оценку ходу реализации национальных проектов и "внести необходимые коррективы в работу органов власти, чтобы обеспечить максимальную реализацию национальных целей, которые были изложены в его указе".

"Мы видим, как обострилась международная обстановка. Президент, наверное, обозначит позиции России по ключевым международным вопросам, вопросам сохранения мира, вопросам защиты международного права и многополярного мира", - заключил парламентарий.

Как предположил первый замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошев, на международную тематику "будет сделан очень серьезный акцент с учетом происходящего на Ближнем Востоке". Он также допустил, что "будет дана оценка состояния международного права в целом сейчас в мире".

Коммунисты и справороссы ждут смены курса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в общении с журналистами заявил, что рассчитывает услышать в послании главы государства "точную оценку происходящего".

"Надо думать, это очень ответственное послание. Жду точной оценки происходящего, реальной оценки результатов, нового курса, сильного состава, прежде всего требуется кардинальное обновление финансово-экономического блока (правительства)", - сказал Зюганов.

Аналогичные ожидания озвучили и в "Справедливой России". "Мы ждем, что президент озвучит изменения социально-экономического курса, потому что главными проблемами для страны являются экономическая стагнация и падение реальных доходов населения. Это главный вызов, и на него должен быть ответ", - сказал в беседе с ТАСС первый замглавы справороссов в Госдуме Михаил Емельянов. Во фракции также полагают, что изменение курса должно быть "довольно кардинальным" и сопровождаться кадровыми перестановками, в частности, в финансово-экономическом блоке правительства.

Либерал-демократы - поправок в Конституцию

"Обычно в своем послании глава государства обозначает стратегический курс развития страны. Отчасти он это уже сделал во время пресс-конференции (19 декабря 2019 года - прим. ТАСС), когда допустил внесение изменений в Конституцию РФ", - сказал ранее ТАСС лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напомнив, что глава государства допустил исключение слова "подряд" из статьи о количестве президентских сроков.

Политик подчеркнул, что в партии "полностью разделяют" мнение главы государства по данному вопросу. "Но у нас есть и другие идеи, чем улучшить главный закон страны. Возможно, наши взгляды в чем-то совпадут с видением главы государства, что-то из этого он озвучит в январе", - добавил глава либерал-демократов. Среди инициатив ЛДПР - закрепление "роли русского народа", укрупнение регионов и передача Госдуме права утверждать состав правительства.

Совфед примет план по реализации послания

Как сообщила ранее в ходе пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, верхняя палата после оглашения послания намерена оперативно принять план по его реализации, он дополнит собой "план первоочередных законодательных инициатив". "Мы всегда ждем от послания президента Федеральному собранию акцентированной оценки ситуации, где мы находимся, такой же четкой, внятной постановки задач по приоритетам страны на год", - сказала председатель СФ.

Она напомнила, что предыдущее послание президента Совет Федерации выполнил практически в полном объеме, кроме трех пунктов, которые "пролонгированы в силу того, что требуют более длительного времени".

Ожидания сенаторов

Члены верхней палаты Федерального собрания, как и их коллеги в Госдуме, полагают, что президент в своем послании отдельное время уделит социальной проблематике, включая тему роста доходов населения и решения демографических проблем.

"Я жду, безусловно, тему повышения доходов населения, это тема крайне важная, тему дополнительных мер по поддержке демографических мотиваторов, по многодетным семьям", - сказал ТАСС глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Он также заметил, что острой остается и проблема обеспечения жильем детей-сирот - в очереди на получение квартир сейчас стоят 280 тыс. человек.

Первый зампред социального комитета Совфеда Инна Святенко со своей стороны напомнила об актуальности нацпроекта "Демография". "Я думаю, что на этом обязательно в своем послании президент сделает акцент и обозначит некий вектор выполнения этого нацпроекта, потому что ситуация в России, особенно в средней полосе, к сожалению, без положительной динамики, то есть у нас не рождается больше людей, чем умирает", - констатировала сенатор.

Тему реализации нацпроектов в целом в беседе с ТАСС поднял и заместитель главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. "Вполне может быть, что президент обратит внимание на вопрос финансирования регионов для выполнения нацпроектов", - сказал он. "Возможно, президент даст свои указания по поводу расходования средств Фонда национального благосостояния, объем которого превысил 7% от ВВП", - добавил парламентарий.

О послании президента

В этом году послание президента Федеральному собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж".

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, причем на финальной стадии - лично президентом, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.