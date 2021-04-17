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В Госдуме допустили сбор украинскими дипломатами информации для передачи США

17 апреля 2021, 20:45  •  105 • Политика
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что украинские дипломаты собирают секретные данные о России не для использования своей страной, а для того, чтобы передать Соединенным Штатам.
«Украинские дипломаты, которые находятся на территории РФ, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам», — сказал Водолацкий в беседе с «РИА Новости» 17 апреля, комментируя задержание в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.
По словам Водолацкого, на сегодняшний день украинская Служба безопасности и весь дипломатический корпус находятся под влиянием западных спецслужб.
Также депутат отметил, что украинские дипломаты не назначаются в ту или иную страну, пока не пройдут собеседование кураторами из США.
«В итоге их работа сводится к одному — быть максимально полезными западным спецслужбам для того, чтобы затем по окончании службы найти теплый уголок в одной из западных стран», — уточнил первый зампред комитета по делам СНГ.
Консула Сосонюка задержали утром 17 апреля. По данным ФСБ, он был взят с поличным в ходе получения от российского гражданина информации закрытого характера. В спецслужбе указали, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
На Украине происшествие сочли провокацией и пообещали дать ответ, применив меры в отношении российских дипломатов.
Также 17 апреля МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге.

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