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В Госдуме допустили расширение геномной экспертизы на всех россиян

04 ноября 2021, 16:20  •  47 • Политика
После того как будет введена геномная экспертиза для мигрантов, ее следует распространить на всех граждан России. Такое мнение высказал в четверг, 4 ноября, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно», — сказал Выборный.
По его словам, если общество поддержит закон, то он станет распространяться на всех граждан России, передает «Интерфакс».
Ранее, 1 ноября, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами.
Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект. По ее словам, это связано с ростом количества противоправных действий трудовых мигрантов, что ведет к обострению криминогенной ситуации в стране.
Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Геномная регистрация регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 2008 года.
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