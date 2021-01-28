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В Госдепе заявили о необходимости мирового лидерства США

28 января 2021, 00:10  •  133 • Политика
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Это поможет миру лучше справиться с глобальными проблемами, считает новый госсекретарь Штатов
Другие страны надеются, что США возьмут роль мирового лидера на себя, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая перед сотрудниками Госдепа в свой первый рабочий день на новой должности. При этом политик добавил, что Вашингтон непременно с этим справится.
По мнению Блинкена, мировое лидерство Штатов поможет мировому сообществу наконец справиться такими глобальными проблемами, как пандемия коронавируса, экономический кризис или изменение климата.
"Америка в ее лучшем проявлении до сих пор обладает большими возможностями мобилизировать другие страны для лучших целей, чем какая-либо другая страна в мире", – подчеркнул госсекретарь.
При этом глава Госдепа заявил, что весь мир сейчас наблюдает за тем, как США будут "залечивать раны", и другие страны хотят видеть, продолжит ли Вашингтон сохранять лидерство, отдавая должное внимание выстраиванию крепких связей с союзниками и партнерами, сообщает РИА "Новости".
Блинкен также добавил, что не только весь мир, но и граждане Америки следят за происходящим, поскольку хотят быть уверены, что внешняя политика Вашингтона осуществляется в их интересах. "Нам предстоит работа, но я уверен, что мы добьёмся успеха", – подытожил 71-й госсекретарь.
Ранее стало известно, что США планируют противостоять агрессии России в Совете Безопасности ООН.

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