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В Госдепе заявили, что США наращивают поставки вооружения Грузии и Украине

26 июня 2018, 21:54  •  30 • Украина
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.
 
© Пресс-служба президента Украины
 

«Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, которым Россия недавно угрожала применением военной силы. Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны», — цитирует Митчелла РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак допустил возможность приобретения американских систем ПВО Patriot на средства, поступающие на борьбу с контрабандой.

В свою очередь, глава грузинского Минобороны Леван Изория заявил, что американские ракетные комплексы Javelin доставлены в Грузию.

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