В Госдепе высказались о решении ЕС ввести санкции из-за Навального: "США приветствуют"

Евросоюз очертил круг лиц, которых считает причастными к инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Эти люди попадут под санкции. Такое решение Брюсселя Вашингтон поддержал.

"Соединённые Штаты приветствуют решение Совета ЕС ввести санкции против российских официальных лиц, связанных с отравлением Алексея Навального", - написала Ортагус на своей странице в Twitter.

Она добавила, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение "к этой атаке".

Ранее стало известно, что в санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло, руководитель управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал зеркальный ответ на санкции Евросоюза. Он также допустил, что РФ может прервать общение с ЕС, назвав действия его лидеров неприемлемыми.