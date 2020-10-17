Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Вот такая она «самая сильная»…
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят обща...
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
Главная / Политика

В Госдепе высказались о решении ЕС ввести санкции из-за Навального: "США приветствуют"

17 октября 2020, 17:05  •  47 • Политика
Официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус высказалась о решении ЕС ввести санкции из-за Навального, нацеленные на некоторых официальных лиц России. "США приветствуют решение Совета Евросоюза", - заявила она.
Евросоюз очертил круг лиц, которых считает причастными к инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Эти люди попадут под санкции. Такое решение Брюсселя Вашингтон поддержал.
"Соединённые Штаты приветствуют решение Совета ЕС ввести санкции против российских официальных лиц, связанных с отравлением Алексея Навального", - написала Ортагус на своей странице в Twitter.
Она добавила, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение "к этой атаке".
Ранее стало известно, что в санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло, руководитель управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал зеркальный ответ на санкции Евросоюза. Он также допустил, что РФ может прервать общение с ЕС, назвав действия его лидеров неприемлемыми.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
17 октября 2020, 10:40
"Это катастрофа": Полковник запаса раскрыл смысл отказа США от предложения Путина по ДСНВ
17 октября 2020, 10:40
США унизили Киев своим крымским решением, но украинские власти всё равно объявили перемогу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"
10 октября 2020, 17:20
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл правду о его анализах
11 октября 2020, 19:55
"Октябрь принесёт проблемы всем": Предсказавший пандемию "порадовал" печальным прогнозом
10 октября 2020, 21:00
"Путинское перемирие" в Карабахе вступило в силу: Аббас Джума предупредил о "страшной ошибке"
11 октября 2020, 14:25
Тихановскую обматерили за приглашение Путина на переговоры по Белоруссии
15 октября 2020, 04:35
Вот такая она «самая сильная»…
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.