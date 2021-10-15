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В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
15 октября 2021, 03:55 • 101 • Политика
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман назвала встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком продуктивной.
В Госдепе, комментируя итоги состоявшейся в четверг, 14 октября, встречи первого госсекретаря Венди Шерман и замминистра экономики США Хосе Фернандеса с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, призвали нашу страну "сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы".
- заверила Шерман, назвав общение с Оверчуком "продуктивным".
Ранее помощник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что у нашего государства "имеется опыт использования энергетики как инструмента принуждения".
Кроме того, как говорится в распространённом пресс-секретарём внешнеполитического ведомства Штатов Недом Прайсом заявлении, замгоссекретаря попросила Россию принять на себя "более твёрдые и конкретные обязательства по вкладу в Парижские соглашения к началу встречи 26 стран по климату, которая намечена на 31 октября".
Зампред правительства России Алексей Оверчук находится с рабочим визитом в США, где возглавляет делегацию на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит в настоящее время в Вашингтоне.
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