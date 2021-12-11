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В Госдепе США расставили приоритеты: В Москву летит переговорщик. Но не сразу

11 декабря 2021, 23:15  •  260 • Политика
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря. Именно в таком порядке в Госдепе США расставили приоритеты по поездке своего переговорщика.
О том, что американский Госдепартамент намерен прислать в Москву своего переговорщика - помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, говорится в распространённом ведомством сообщении. Впрочем, собралась чиновница не только в Москву, но и в Киев.
Там же в сообщении определён и приоритет по посещению стран: сначала американский дипломат летит на Украину, потом в Россию. Встречи запланированы на 13-15 декабря.
Как уточняется, во время визита помощник госсекретаря США "встретится с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".
Впрочем, не только в части очерёдности посещения стран американцы выставили свои приоритеты. США настаивают на том, что могут "добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путём выполнения Минских соглашений при поддержке "нормандского формата".
Напомним, ранее в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал некоторые подробности телефонного разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что США осведомлены о переговорах, которые велись в рамках встреч Контактной группы по Донбассу.
Кроме того, оба лидера поговорили о том, каким образом Соединённые Штаты могут принять участие в урегулировании ситуации в Донбассе. По словам Ермака, не исключается вариант "параллельного "нормандскому формату" трека".
Что касается поездки Донфрид в Киев и Москву, то сразу же после она отправится в Брюссель, где пробудет два дня - 15 и 16 декабря, "чтобы провести консультации с союзниками по НАТО и партнёрами по ЕС". Все вместе будут искать пути дипломатического решения проблемы с Украиной.

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