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В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым

18 февраля 2022, 06:45  •  346 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен может встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым уже в конце следующей недели, уточнили в американском Госдепартаменте. Однако перед встречей американские дипломаты выставили ультимативное требование Москве, касающееся Украины.
Официальный ответ представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который был передан "РИА Новости", подтверждает факт грядущей встречи между американским госсекретарём Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым.
В сообщении указывается, что Москва предложила сразу несколько возможных дат для встречи двух высокопоставленных дипломатов на конец следующей недели. И в Госдепе согласились на встречу, выставив при этом встречное ультимативное требование, касающееся Украины.
"Мы принимаем при условии, что не будет вторжения России на Украину", - указывается в ответе Госдепа.
В том числе Прайс заявил, что США будут и дальше "координировать свои действия с союзниками и партнёрами и добиваться дальнейшего взаимодействия с Россией через Совет Россия - НАТО и ОБСЕ".

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