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В Госдепе США окончательно поставили крест на хороших отношениях с русскими

23 июля 2020, 13:05  •  148 • Политика
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что недавние санкции против российских компаний - это лишь часть мер против модели поведения России. Дипломат из Госдепа фактически окончательно поставил крест на хороших отношениях с русскими, заявив о невозможности прогресса в любой форме.
Несколько дней назад в Минфине США внесли в санкционный список очередной ряд российских компаний. При этом в Совете национальной безопасности при Белом доме утверждают, что якобы эти организации участвуют в "скрытном уклонении от санкций в Судане, Гонконге и Таиланде". Кроме того, против этих российских компаний так же голословно было выдвинуто обвинение в якобы "иностранном вмешательстве в демократические процессы".
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган на слушаниях в Сенате прокомментировал эти новые рестрикции, уточнив, что, мол, это только ответные меры Соединённых Штатов "против давней модели поведения" России.
При этом представитель Госдепа фактически окончательно поставил крест на хороших отношениях с русскими в будущем, заговорив об отсутствии дальнейшего прогресса в любой форме.
"(Модель поведения России) делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме", - цитирует Бигана РИА Новости.

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