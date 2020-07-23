В Госдепе США окончательно поставили крест на хороших отношениях с русскими

Несколько дней назад в Минфине США внесли в санкционный список очередной ряд российских компаний. При этом в Совете национальной безопасности при Белом доме утверждают, что якобы эти организации участвуют в "скрытном уклонении от санкций в Судане, Гонконге и Таиланде". Кроме того, против этих российских компаний так же голословно было выдвинуто обвинение в якобы "иностранном вмешательстве в демократические процессы".

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган на слушаниях в Сенате прокомментировал эти новые рестрикции, уточнив, что, мол, это только ответные меры Соединённых Штатов "против давней модели поведения" России.

При этом представитель Госдепа фактически окончательно поставил крест на хороших отношениях с русскими в будущем, заговорив об отсутствии дальнейшего прогресса в любой форме.

"(Модель поведения России) делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме", - цитирует Бигана РИА Новости.