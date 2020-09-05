В Госдепе призвали Россию к сотрудничеству в расследовании «дела Навального»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с первым замгоссекретаря Соединенных Штатов Стивеном Бигэном. Об этом в пятницу, 4 сентября сообщила пресс-служба американского Госдепа.

В ходе встречи Бигэн выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и заявлениями правительства ФРГ о «причинах» инцидента с Алексеем Навальным. Он призвал Россию к полноценному сотрудничеству с США в рамках международного расследования ситуации с блогером.

«Замгоссекретаря призвал Россию в полной мере сотрудничать с расследованием этого нападения, которое ведет международное сообщество», — цитирует ТАСС сообщение, распространенное руководителем пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус.

Ранее в этот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об открытой позиции России по «делу Навального». По его словам, Москве нечего скрывать, в то время как Германия упорно игнорирует официальные запросы, в том числе Генпрокуратуры РФ и врачей, о предоставлении данных, на основании которых были сделаны громкие заявления об «отравлении» блогера.

Навальному стало плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. У него диагностировали нарушение обмена веществ. Спустя два дня Навального доставили в немецкую клинику «Шарите», где у него «обнаружили» интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

В свою очередь, омские врачи выразили готовность предоставить клинике образцы биоматериалов блогера, взятых во время его лечения. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что в медучреждении при обследовании Навального ингибиторы холинэстеразы не были выявлены.

2 сентября правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что в образцах находящегося в коме Навального «однозначные доказательства» химического вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, утверждала, что Навального «намеренно отравили». Каких-либо доказательств и фактов ни к заявлению властей ФРГ, ни к высказываниям ее канцлера приложено не было, как и остались без ответа Берлина все официальные запросы, в том числе Генеральной прокуратуры России и врачей.

В российском МИДе назвали подобные заявления руководства ФРГ очередной информационной кампанией против России, поскольку они не подкреплены фактами. В ведомстве также призвали немецкую сторону передать Москве данные, на основании которых были сделаны выводы об «отравлении» Навального.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией. В ФРГ поспешили назвать такое заявление Лукашенко ложным.

При этом Минск, как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 сентября, уже передал соответствующие материалы в ФСБ России.