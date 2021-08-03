В Госдепе оспорили визовый нюанс для русских дипломатов

Представитель Госдепа США Нед Прайс оспорил заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о визовых лимитах для русских дипломатов. Представитель Госдепартамента США уверяет, что наши дипломаты могут запросить о продлении своих виз. Антонов утверждает, что 24 нашим дипломатам предписано покинуть США до 3 сентября 2021 года.

После заявления посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о визовых лимитах для русских дипломатов, в том числе и о том, что 24 из них было предписано покинуть США до 3 сентября 2021 года, в Госдепе Соединённых Штатов оспорили слова руководителя нашей дипмиссии в Америке.

Разошлись стороны уже в самом подходе к ситуации. Антонов отмечает, что ранее Соединённые Штаты в одностороннем порядке ввели трёхлетнее ограничение на пребывание в стране наших дипломатов. При этом посол подчёркивает, что подобный временной лимит "не применяется ни к одной другой стране".

Представитель Госдепа США Нед Прайс не увидел "ничего нового" в ограничении длительности визы для русских дипломатов и даже заявил, что Антонов, мол, неточно обрисовал ситуацию.

"Когда срок действия визы истекает, эти граждане могут покинуть страну или подать заявку на продление", - заметил американец, при этом он заявил, что, мол, ведомство стремится к тому, чтобы иностранные дипломаты находились на территории Соединённых Штатов не дольше 5 лет.

Посол России же отмечает, что после резкого ужесточения выдачи американских виз почти у всех покидающих Штаты наших дипломатов не будет замены.