Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правил...
Бывшая колония Запада требует вернуть оккупантов
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Главная / Политика

В Госдепе оспорили визовый нюанс для русских дипломатов

03 августа 2021, 06:45  •  36 • Политика
Представитель Госдепа США Нед Прайс оспорил заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о визовых лимитах для русских дипломатов. Представитель Госдепартамента США уверяет, что наши дипломаты могут запросить о продлении своих виз. Антонов утверждает, что 24 нашим дипломатам предписано покинуть США до 3 сентября 2021 года.
После заявления посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о визовых лимитах для русских дипломатов, в том числе и о том, что 24 из них было предписано покинуть США до 3 сентября 2021 года, в Госдепе Соединённых Штатов оспорили слова руководителя нашей дипмиссии в Америке.
Разошлись стороны уже в самом подходе к ситуации. Антонов отмечает, что ранее Соединённые Штаты в одностороннем порядке ввели трёхлетнее ограничение на пребывание в стране наших дипломатов. При этом посол подчёркивает, что подобный временной лимит "не применяется ни к одной другой стране".
Представитель Госдепа США Нед Прайс не увидел "ничего нового" в ограничении длительности визы для русских дипломатов и даже заявил, что Антонов, мол, неточно обрисовал ситуацию.
"Когда срок действия визы истекает, эти граждане могут покинуть страну или подать заявку на продление", - заметил американец, при этом он заявил, что, мол, ведомство стремится к тому, чтобы иностранные дипломаты находились на территории Соединённых Штатов не дольше 5 лет.
Посол России же отмечает, что после резкого ужесточения выдачи американских виз почти у всех покидающих Штаты наших дипломатов не будет замены.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






36
Источник
Похожие новости
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
02 августа 2021, 23:25
Пример Британии не научил: США грозят повторить провокацию эсминца Defender в Крыму
02 августа 2021, 23:25
Коммунисты пугают вероятностью "сибирского майдана" из-за мэра
02 августа 2021, 23:25
Заявление США и ЕС против "Северного потока - 2" показало проигрышное положение Украины
03 августа 2021, 03:05
"Для общего блага": Американский вице-адмирал оценил русских военных
03 августа 2021, 03:05
Уже третий: После смерти полицейского CNN напомнил о "жертвах штурма" Капитолия
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" н...
03 августа 2021, 01:15
Подменили рассадку - и всё: В Чехии сообщили о "ковидном" обмане на Играх в...
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки проросси...
03 августа 2021, 03:05
В Киеве потерялся главный помощник белорусских эмигрантов
03 августа 2021, 03:05
"Для общего блага": Американский вице-адмирал оценил русских военных
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2021, 10:55
Что нашло «Аненербе» на Кольском полуострове. Аномальные Хроники, июль 2021
30 июля 2021, 05:35
Президент Филиппин перешёл грань разумного в кампании вакцинации: "Пусть помирают!"
27 июля 2021, 07:00
Экс-сотрудник СБУ намерен раскрыть жестокие тайны Киева в ЕСПЧ
01 августа 2021, 03:25
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правильного спорта
27 июля 2021, 13:25
"Когда русским надоело оправдываться…": В Twitter слили запрещённое для американцев видео
30 июля 2021, 01:55
Русские самолётами тушат пожары в Турции. Местных задело: "Мы платим за это"
31 июля 2021, 15:30
Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.