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В Госдепе опровергли слухи о выходе США из Договора по открытому небу

15 августа 2018, 05:09  •  26 • Политика
США продолжат участвовать в Договоре по открытому небу и продолжат сотрудничать с Россией и другими сторонами этого международного соглашения, заявил представитель Госдепа.
В Госдепе опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что США приостанавливают свое участие в Договоре по открытому небу (ДОН). Вашингтон намерен и дальше выполнять свои обязательства по данному многостороннему соглашению, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Возможно, недопонимание на этот счет возникло из-за того, что в подписанном президентом Трампом накануне военном бюджете США содержался пункт о запрете финансирования данного договора. Тем не менее, отметили в Госдепе, в реальности в нем идет речь лишь о том, что для предоставления бюджетного финансирования по данному направлению должны быть подготовлены некоторые отчеты и сертификаты.
Подобные же оговорки присутствовали и во всех иных военных бюджетах США за предыдущие годы. В них, таким образом, нет ничего иррегулярного.
«США не приостанавливают свое участие в Договоре по открытому небу. Наоборот, Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению имплементации договора, как это демонстрирует разрешение на рекапитализацию наших самолетов для использования в рамках Договора по открытому небу», — заявляют в дипломатическом ведомстве.
Обо всем этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа США.

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