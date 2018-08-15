В Госдепе опровергли слухи о выходе США из Договора по открытому небу

США продолжат участвовать в Договоре по открытому небу и продолжат сотрудничать с Россией и другими сторонами этого международного соглашения, заявил представитель Госдепа.

В Госдепе опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что США приостанавливают свое участие в Договоре по открытому небу (ДОН). Вашингтон намерен и дальше выполнять свои обязательства по данному многостороннему соглашению, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Возможно, недопонимание на этот счет возникло из-за того, что в подписанном президентом Трампом накануне военном бюджете США содержался пункт о запрете финансирования данного договора. Тем не менее, отметили в Госдепе, в реальности в нем идет речь лишь о том, что для предоставления бюджетного финансирования по данному направлению должны быть подготовлены некоторые отчеты и сертификаты.

Подобные же оговорки присутствовали и во всех иных военных бюджетах США за предыдущие годы. В них, таким образом, нет ничего иррегулярного.

«США не приостанавливают свое участие в Договоре по открытому небу. Наоборот, Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению имплементации договора, как это демонстрирует разрешение на рекапитализацию наших самолетов для использования в рамках Договора по открытому небу», — заявляют в дипломатическом ведомстве.

Обо всем этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа США.