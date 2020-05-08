В Госдепе обвинили Россию в дезинформации о COVID-19

Очередные голословные обвинения в адрес России прозвучали из Госдепа. Заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон в беседе с журналистами заявил, что наша страна якобы участвует в дезинформационной кампании ради получения личной выгоды от пандемии коронавируса.

"Россия ввязалась в дезинформационную кампанию, чтобы использовать в своих интересах пандемию COVID-19", - заявил представитель Госдепартамента США.

Больше того, он фактически обвинил нашу страну в дезинформации об источнике COVID-19. "Россия утверждает, что источником вируса являются Соединённые Штаты или западные державы", - обратил внимание Робинсон, добавив, что таким образом в международном сообществе формируются "сомнения в том, кто должен нести ответственность".

Американский дипломат пошёл дальше и на голубом глазу высказал голословное утверждение о посыле, который якобы демонстрирует таким образом Москва: что, мол, "готова воспользоваться глобальным кризисом для реализации своей собственной дестабилизирующей программы", а с последствиями для человечества не считаться.

Напомним, это далеко не первая попытка американцев переложить ответственность на Россию, обвинив её в некой попытке воспользоваться сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса. Ранее министр обороны США Марк Эспер осудил Россию и Китай за то, что те "используют" ситуацию с коронавирусом, оказывая помощь Италии.