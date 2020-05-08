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В Госдепе обвинили Россию в дезинформации о COVID-19
08 мая 2020, 14:10 • 69 • Политика
Заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон обвинил Россию в том, что наша страна "ввязалась в дезинформационную кампанию, чтобы использовать в своих интересах пандемию" коронавируса. Больше того, фактически обвинил Россию в дезинформации об источнике COVID-19.
Очередные голословные обвинения в адрес России прозвучали из Госдепа. Заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон в беседе с журналистами заявил, что наша страна якобы участвует в дезинформационной кампании ради получения личной выгоды от пандемии коронавируса.
"Россия ввязалась в дезинформационную кампанию, чтобы использовать в своих интересах пандемию COVID-19", - заявил представитель Госдепартамента США.
Больше того, он фактически обвинил нашу страну в дезинформации об источнике COVID-19. "Россия утверждает, что источником вируса являются Соединённые Штаты или западные державы", - обратил внимание Робинсон, добавив, что таким образом в международном сообществе формируются "сомнения в том, кто должен нести ответственность".
Американский дипломат пошёл дальше и на голубом глазу высказал голословное утверждение о посыле, который якобы демонстрирует таким образом Москва: что, мол, "готова воспользоваться глобальным кризисом для реализации своей собственной дестабилизирующей программы", а с последствиями для человечества не считаться.
Напомним, это далеко не первая попытка американцев переложить ответственность на Россию, обвинив её в некой попытке воспользоваться сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса. Ранее министр обороны США Марк Эспер осудил Россию и Китай за то, что те "используют" ситуацию с коронавирусом, оказывая помощь Италии.
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