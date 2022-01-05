В Госдепе назвали условие, при котором "Северный поток - 2" точно не заработает. Американский госсекретарь Энтони Блинкен намекнул, что ему трудно предположить - как может быть введён в эксплуатацию данный газопровод, если Москва вдруг начнёт наступление на Украину.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал условие, при котором "Северный поток - 2" точно не заработает.

Он сделал заявление по этой теме в ходе пресс-конференции по результатам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Госсекретарь Соединённых Штатов признался, что ему трудно предположить - как может быть введён в эксплуатацию данный газопровод, если Москва вдруг начнёт наступление на Украину.

При этом дипломат вновь использовал расхожую среди западных политиков формулировку - "российская агрессия".

Кроме того, Блинкен добавил, что Вашингтон намерен и дальше оказывать военную поддержку Киеву. По крайней мере, "в ближайшие месяцы и недели".

Руководитель Госдепа при этом уверил, что цель данной помощи состоит лишь в том, чтобы дать украинским властям возможность обороняться.