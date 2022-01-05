Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
Главная / Политика

В Госдепе назвали условие, при котором "Северный поток - 2" точно не заработает

05 января 2022, 23:35  •  158 • Политика
В Госдепе назвали условие, при котором "Северный поток - 2" точно не заработает. Американский госсекретарь Энтони Блинкен намекнул, что ему трудно предположить - как может быть введён в эксплуатацию данный газопровод, если Москва вдруг начнёт наступление на Украину.
Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал условие, при котором "Северный поток - 2" точно не заработает.
Он сделал заявление по этой теме в ходе пресс-конференции по результатам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Госсекретарь Соединённых Штатов признался, что ему трудно предположить - как может быть введён в эксплуатацию данный газопровод, если Москва вдруг начнёт наступление на Украину.
При этом дипломат вновь использовал расхожую среди западных политиков формулировку - "российская агрессия".
Кроме того, Блинкен добавил, что Вашингтон намерен и дальше оказывать военную поддержку Киеву. По крайней мере, "в ближайшие месяцы и недели".
Руководитель Госдепа при этом уверил, что цель данной помощи состоит лишь в том, чтобы дать украинским властям возможность обороняться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



158
Источник
Похожие новости
05 января 2022, 21:15
Белый дом по-хамски ответил на предложения России по безопасности
05 января 2022, 21:15
Зачистка развернётся против русских? Россию предупредили о серьёзном риске
05 января 2022, 21:15
Россию хотят "заразить" казахстанскими митингами. Есть первые задержанные: "Грабить и жечь"
05 января 2022, 19:30
Оговорка Байдена в новогоднем обращении разочаровала американцев: "Жалкое зрелище"
05 января 2022, 21:15
Нур-Султана и Алма-Аты оказалось мало. Режим ЧП распространили на весь Казахстан
05 января 2022, 21:50
В Госдуме назвали историческим событием заявление лидеров ядерных держав
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2022, 21:15
Белый дом по-хамски ответил на предложения России по безопасности
05 января 2022, 21:15
Зачистка развернётся против русских? Россию предупредили о серьёзном риске
05 января 2022, 21:15
Россию хотят "заразить" казахстанскими митингами. Есть первые задержанные: ...
05 января 2022, 21:15
Нур-Султана и Алма-Аты оказалось мало. Режим ЧП распространили на весь Казахстан
05 января 2022, 21:50
В Госдуме назвали историческим событием заявление лидеров ядерных держав
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2022, 12:40
Зеленский захотел фото ВСУ в Крыму. Витязева отреагировала говорящими фото: "Пан хочет повторить?"
02 января 2022, 19:10
Глава ДУМ России устроил олимпийский бойкот вопреки Путину
30 декабря 2021, 17:05
Украинцы массово бегут из страны. И причина не в войне
02 января 2022, 00:30
Двойник Путина и паника холодца: Три острых политических шутки Норкина, покоривших зрителя
04 января 2022, 19:00
Климкин потребовал от Украины "выполнить то, что мы не хотим и не можем выполнить"
02 января 2022, 21:30
Байдена попросили сдать Прибалтику. Эстонию, Латвию и Литву могут выгнать из НАТО
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.