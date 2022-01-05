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В Госдепе назвали условие, при котором "Северный поток - 2" точно не заработает
05 января 2022, 23:35 • 158 • Политика
В Госдепе назвали условие, при котором "Северный поток - 2" точно не заработает. Американский госсекретарь Энтони Блинкен намекнул, что ему трудно предположить - как может быть введён в эксплуатацию данный газопровод, если Москва вдруг начнёт наступление на Украину.
Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал условие, при котором "Северный поток - 2" точно не заработает.
Он сделал заявление по этой теме в ходе пресс-конференции по результатам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Госсекретарь Соединённых Штатов признался, что ему трудно предположить - как может быть введён в эксплуатацию данный газопровод, если Москва вдруг начнёт наступление на Украину.
При этом дипломат вновь использовал расхожую среди западных политиков формулировку - "российская агрессия".
Кроме того, Блинкен добавил, что Вашингтон намерен и дальше оказывать военную поддержку Киеву. По крайней мере, "в ближайшие месяцы и недели".
Руководитель Госдепа при этом уверил, что цель данной помощи состоит лишь в том, чтобы дать украинским властям возможность обороняться.
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