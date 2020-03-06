В городе невест Путину предложили жениться и возглавить Госсовет

- Иваново всегда называли городом невест, сегодня я тоже получил соответствующее предложение, - рассказал Владимир Путин, приехав на ивановский парашютный завод «Полет».

Только что перед детской поликлиникой в Иваново, когда президент подошел пообщаться с собравшимися жителями, одна девушка крикнула «А возьмите меня замуж!» Чем весьма озадачила главу госудства. Фотографируясь с ивановцами, Путин между делом успел решить проблему обратившего к нему мужчины, дом которого никак не подключали к системе газового отопления.

В поликлинике он вел себя как рядовой посетитель — взял талончик, зашел в кабинет офтальмолога, правда, обследоваться не стал, заметив, что сам регулярно проверяет зрение.

На заводе «Полет», где шьют парашюты для всей российской армии, Путин прошел по цехам и вспомнил, как он сам когда-то прыгал с парашютом во время обучения в спецшколе.

- Никаких страховочных систем не было и в помине, - рассказал он, как у его коллеги однажды не раскрылся парашют. - Я вижу, летит, летит что-то долго, летит без парашюта, а оказывается, он не раскрылся. Человек остался жив, только потому что он все правильно делал.

Президент поздравил женщин с 8 марта и рассказал, в чем высшее счастье человекаФото: REUTERS

На общение с президентом в честь праздника собрались женщины со всей Ивановской области, и разговор Путин начал с поздравления с наступающим 8 марта.

- Поздравляю вас! Всем желаю успехов в карьере и чтобы дома все было хорошо! - сказал он.

Вопросы к главе государства были по большей части «женские» - о выплатах пособий, материнским капитале, и в какой-то момент оказавшийся в окружении многодетных мам Путин не выдержал.

- Спасибо вам, что вы поддерживаете нашу демографическую программу, но мы же с вами понимаем, что дело не в ней, - признался он. - Высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка в мире не существует. Вот мы прежде всего об этом должны помнить.

Но простым человеческим счастьем дело, разумеется, не ограничилось. Ткачиха, двукратная Герой Социалистического труда Валентина Голубева попросила главу государства присвоить Иваново только-только учрежденное звание города-героя трудовой доблести.

- Если мне память не изменяет, процентов 80 всего обмундирования Красной Армии производилось в Иваново, - отреагировал Путин. - В три смены работали! Поэтому если не Иваново, то тогда какие города еще могут заслуживать такого звания? Конечно, мы рассмотрим и, я думаю, решим положительно.

Когда зашел разговор о разрабатываемых поправках в Конституцию, президента напрямую спросили — не для того ли это делается, чтобы он занял после истечения своих полномочий какой-то другой пост?

- Дело не в том, что я устал или хочу уйти куда-то в сторону. Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспримет это не просто как работу, а как судьбу, и поэтому я к этому так и отношусь, - ответил Путин. - Сейчас предлагается ликвидировать количество сроков, на которые президент может избираться. Почему я не хочу отменять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на 5 и не на 10 лет, а, минимум, лет на 30 или 50.

Глава государства подчеркнул, что ориентироваться в этом вопросе нужно на будущее.

- Сейчас, действительно, может быть, важнее стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, ресурсов, жирка, что называется, тогда совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти, - заявил Путин. - А сейчас взять и убрать из Конституции обязательную сменяемость не могу, мне это не нравится. Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Но такая ситуация была бы абсолютно губительной для России. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать - вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать.