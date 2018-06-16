В Горловке уничтожены украинские огневые точки

Огневые точки украинских силовиков, которые накануне обстреляли населенный пункт Зайцево на окраине Горловки, ликвидированы, сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА «Новости».

«Для защиты мирных жителей мы вынуждены были подавить огневые точки боевиков с применением не запрещенных «Минском» (Минскими договоренностями — прим. ред.) вооружений. В результате враг получил справедливое возмездие и понес ощутимые потери», — подчеркнул и.о. главы Горловки Иван Приходько.

Уточним, что представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР подписали Минский протокол в сентябре 2014 года. Менее чем через полгода, в феврале 2015 года, ими были заключены минские соглашения, предусматривающие порядок постепенной деэскалации конфликта в Донбассе. Соглашения устанавливают режим прекращения огня, а также обязуют стороны конфликта отвести тяжелые вооружения.

Возвращаясь к теме уничтожения огневых точек украинских силовиков, отметим, что в этот же день, 16 июня,

начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил, что донецкое ополчение намерено подавлять огневые точки украинских силовиков, из которых они ведут обстрелы жилых кварталов республики.

«Командованием ВС (вооруженных сил) ДНР для предупреждения новых жертв среди невинных людей принято решение о подавлении огневых точек противника, с которых ведется интенсивный прицельный огонь по мирным жителям. При этом наши защитники будут использовать только имеющееся при них личное оружие, не запрещенное минскими соглашениями», — заявил Безсонов.

Он также добавил, что Генпрокуратура ДНР возбудит уголовное дело в отношении украинских командиров, которые отдали приказ о ведении огня по населенному пункту Зайцево, в результате чего была ранена женщина. «Командование ВС ДНР призывает руководство миссии ОБСЕ и других международных организаций повлиять на украинскую сторону и задействовать все имеющиеся рычаги воздействия. Увеличение жертв среди мирного населения, уничтожение жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов украинскими силовиками за последнее время приняло угрожающий характер», — отметил начальник пресс-службы ведомства.

Речь идет жительнице Зайцево, которая накануне в результате обстрела украинскими силовиками населенного пункта получила осколочное ранение. «Примерно в 18:00 в результате обстрела Зайцево из АГС (автоматический гранатомет станковый) получила ранение женщина 1939 года рождения», — сообщил Иван Приходько.

По его словам, пострадавшая пребывает в состоянии средней тяжести. Она получила многочисленные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки и конечностей.

За день до этого, 15 июня, украинские военнослужащие обстреляли из артиллерийских орудий калибра 122 мм населенные пункты самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В результате один человек получил ранение, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сегодня ночью в 22:15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск», — отметил он. Марочко также уточнил, что пострадавшей является женщина 1977 года рождения, которая получила перелом и осколочные ранения. В результате обстрела также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Это произошло спустя три дня после того, как Андрей Марочко сообщил о том, что украинские военные стягивают свою боевую технику к линии соприкосновения в Донбассе. «Украинское оккупационное командование продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения. Так, по информации нашей разведки, вчера (11 июня) в районе населенного пункта Северодонецк осуществлено получение со склада ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) 122-миллиметровых снарядов и боеприпасов к стрелковому оружию», –– заявил официальный представитель народной милиции ЛНР.

Марочко уточнил, что боеприпасы предназначались для 53-й отдельной механизированной бригады ВС Украины.

По его словам, большое количество украинской бронетехники, среди которой в том числе и танки, было замечено в лесном массиве у населенного пункта Гречишино. Чтобы скрыть эту технику от наблюдателей ОБСЕ, отмечает Марочко, украинские силовики дежурят по периметру района.

«Еще одно скопление запрещенного минскими соглашениями вооружения находится в районе населенного пункта Врубовка Попаснянского района на удалении 12 км от линии боевого соприкосновения», –– добавил представитель ЛНР, уточнив, что в этом районе располагается 21 единица артиллерийских систем «Мста-Б» калибра 152 мм.

Помимо этого, отмечает Марочко, к границам ЛНР прибыл переодетый в военную форму российского образца украинский спецназ. Он предположил, что таким образом Киев готовит «провокации и акты насилия в отношении мирных жителей». «Это может послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и России», — подчеркнул Марочко.