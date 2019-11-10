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В Горловке обстрелом с украинской стороны повреждены шесть домов

10 ноября 2019, 21:24  •  91 • Украина

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Шесть домов получили повреждения в результате обстрела окраины Горловки на востоке Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков. Об этом в субботу сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

"Украинские силовики обстреляли горловский поселок шахты 6/7, зафиксированы повреждения домов по улицам Заславского, 21, 42 и 44, а также Земнухова, 12 и 25. Также поврежден дом в Зайцево по улице Полетаева, 140", - цитирует мэра Донецкое агентство новостей.

По словам Приходько, в домах повреждены остекление и кровля. Пострадавших нет.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе уточнили, что этот обстрел произошел в 14:15. Украинские силовики применяли минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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