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В горах российским солдатам помогут лошади и «Тигры»

07 ноября 2019, 15:39  •  100 • В России

Скользкая ступенька

Для Сергея Шойгу инспекция 55-й горной мотострелковой бригады в Кызыле – это все равно что ребенка в лагере проведать. Эта воинская часть появилась по приказу главы военного ведомства пять лет назад, она растет прямо в чистом поле на окраине столицы Тувы. И растет, надо сказать небывалыми темпами. Ангары, казармы, штабы и склады, - все это из временных тентов постепенно превращается в капитальные строения, и выглядят они для Кызыла чуть ли не небоскребами. Здесь уже есть и дома со служебными квартирами – в пяти пятиэтажках жизнь забурлит совсем скоро, квартиры сдаются с отделкой, мебелью, кухнями и даже посудой в шкафчиках. Заезжай и обживайся.

Здесь уже есть и дома со служебными квартирами – в пяти пятиэтажках жизнь забурлит совсем скоро. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Еще есть пять коттеджей из клееного бруса для семей старших офицеров. Двухэтажные, на две семьи каждый. Смотрятся шикарно до неприличия. Хотя именно в этих коттеджах Сергей Шойгу нашел изъян: ступенька крыльца оказалась высокой и скользкой.

– Что, если ребенок зимой поскользнется? – кивнул министр на блестящий кафель. - Разобьется ведь. Исправьте.

А вот детский сад, только что построенный и сданный накануне приезда министра. Чистенький двор, уютные игровые со шкафами полными игрушек, пищеблок, стерильный, как операционная...

- Кто будет здесь работать? - интересуется Сергей Шойгу. - Из кого набираете персонал?

- Персонал - жены военнослужащих бригады, - объясняет один из офицеров. – Непременное условие – наличие педагогического образования. Таким образом мы помогаем трудоустройству членов семей наших военнослужащих.

Это единственное за Уралом подразделение, способное действовать высоко в горах. В ее составе есть даже вьючная рота. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Лошади и «Тигры»

55-я горная бригада – часть уникальная. Это единственное за Уралом подразделение, способное действовать высоко в горах. В ее составе есть даже вьючная рота, она как раз тренировалась в загоне неподалеку. Лошади скакали с закрепленными по бокам патронными ящиками. А как еще эту тяжесть доставишь в какое-нибудь ущелье!

Главу оборонного ведомства провели по новеньким загонам для четвероногих бойцов. На каждом – таблички с кличками и породой. Во второй графе у всех порода «Местная». А клички – плод солдатской фантазии. Есть именованная без затей кобыла Солнышко, а есть и мерин Ферари (именно так, с одним «р»).

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Кроме лошадей есть большой автопарк бронированных внедорожников «Тигр». Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Основа вооружения бригады – самоходные минометы «Нона-СВК», которые здорово зарекомендовали себя в горах. А кроме лошадей есть большой автопарк бронированных внедорожников «Тигр». Где эти монстры не пройдут, там точно только на парнокопытных.

У одного из «Тигров», выстроившихся с открытыми капотами, Сергей Шойгу задержался.

- Водителя ко мне, - негромко приказал он, а когда слегка перепуганный парень доложил о себе, распорядился. – Покажи уровень масла.

Парень тут же забрался на бампер, добыл откуда-то щуп и продемонстрировал масляную границу между метками min и max. Уровень в норме. Сергей Шойгу удовлетворенно отряхнул руки и двинулся дальше. А парень тихонечко и с облегчением выдохнул.

Как выяснилось, зовут парня Леонид Самшугаев. Он ефрейтор-контрактник, служит уже три года. И все это время «вылизывает» свой «Тигр» до идеального состояния. Самшугаев, кстати, семейный, и очень надеется на служебную квартиру в новых домах. Он давно собрал и подал необходимый пакет документов, и теперь ждет.

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У одного из «Тигров», выстроившихся с открытыми капотами, Сергей Шойгу задержался. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

- Жена какие-то узелки вяжет, колдует чтобы нам повезло, - улыбается Леонид. – А что, я не вмешиваюсь, вдруг поможет.

Что ж, с маслом в двигателе уже повезло. Если б вдруг не хватило, квартиры бы точно не видать.

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Сергей Шойгу поучаствовал в открытии дворца спорта «Субедей», реконструкция которого при участии Минобороны только что закончилась. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Для хоккея – новая жизнь

В блиц-визите Сергея Шойгу на малую родину было две составляющие. Навестить горных стрелков – это, конечно, во-первых. А во-вторых, поучаствовать в открытии дворца спорта «Субедей», реконструкция которого при участии Минобороны только что закончилась.

- Я очень надеюсь, что в этом спортивном сооружении будут рождаться новые чемпионы, спортсмены, волейболисты, хоккеисты, - обратился к землякам министр обороны. – Я уверен, что вы, следующее поколение, которое прославит республику своими спортивными достижениями.

В этот день на лед вышли даже музыканты, облаченные в хоккейную форму. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Жемчужина спорткомплекса – ледовый дворец. В этот день на лед вышли даже музыканты, облаченные в хоккейную форму. Они исполнили приветственный марш, а Сергей Шойгу дал старт товарищескому матчу между местной командой «Нойон» и хоккеистами из Минобороны. Сергей Шойгу сделал символическое вбрасывание - можно сказать, что для хоккея в Туве с этого броска началась новая жизнь.

В числе прочих за тем, как местная команда сражалась против гостей, наблюдали ребята из Кызыльского президентского кадетского училища. Они были в хоккейной форме и на лед должны были выйти сразу по окончании «взрослого» поединка.

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Сергей Шойгу дал старт товарищескому матчу между местной командой «Нойон» и хоккеистами из Минобороны. Фото: Вадим Савицкий/Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

- У нас в училище тоже есть каток, но здесь-то целый стадион, - сказал мне курсант 9 класса Севээн Шыырап. – Мы постоянно тренируемся и участвуем в турнирах и матчах с другими училищами. Но теперь, я надеюсь, мы сможем здорово улучшить уровень игры.

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