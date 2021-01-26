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В Google заговорили о несправедливости: Сотрудники устроили матрёшку из профсоюзов

26 января 2021, 20:40  •  30 • В мире
Сотрудники IT-гиганта устроили матрёшку из профсоюзов и собрались защищать свои интересы, в том числе и через суд. В Google заговорили о несправедливости, но до реальных дел пока не дошло.
Компания Google является дочерней компанией холдинга Alphabet. Несколько недель назад сотрудники последнего с канадским и американским гражданством объединились в профсоюз, которому дали название Alphabet Workers Union.
На первом этапе в этот "Профсоюз работников Alphabet" входило чуть больше 200 человек, а уже через неделю - 700. Председатель Парул Кул заявил, что необходимо бороться за справедливость, а потому нельзя ограничиваться США и Канадой.
"Очень важно объединяться с нашими коллегами из-за рубежа - это поможет укрепить командный дух и противостоять несправедливому отношению со стороны работодателя", - цитирует Кула издание The Verge.
Собирать матрёшку профсоюзов продолжили. Появился общемировой профсоюз Alpha Global. В него входят сотрудники Google из десяти стран, включая Швецию, Швейцарию, Германию, Великобританию. Но и на этом дело не закончилось.
Alpha Global стал частью UNI Global Union - международной федерации профсоюзов, которая представляет интересы 20 миллионов сотрудников различных организаций.
В публикации отмечается, что хоть в Google и заговорили о несправедливости, Alpha Global пока никак юридически с Alphabet взаимодействовать не может. Не может он и давить, если вдруг будут выявлены какие-либо нарушения прав членов профсоюза. Но в дальнейшем, надеются люди, у этих организаций получится отстаивать перед материнской компанией права сотрудников в суде.

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