В Google заговорили о несправедливости: Сотрудники устроили матрёшку из профсоюзов

Компания Google является дочерней компанией холдинга Alphabet. Несколько недель назад сотрудники последнего с канадским и американским гражданством объединились в профсоюз, которому дали название Alphabet Workers Union.

На первом этапе в этот "Профсоюз работников Alphabet" входило чуть больше 200 человек, а уже через неделю - 700. Председатель Парул Кул заявил, что необходимо бороться за справедливость, а потому нельзя ограничиваться США и Канадой.

"Очень важно объединяться с нашими коллегами из-за рубежа - это поможет укрепить командный дух и противостоять несправедливому отношению со стороны работодателя", - цитирует Кула издание The Verge.

Собирать матрёшку профсоюзов продолжили. Появился общемировой профсоюз Alpha Global. В него входят сотрудники Google из десяти стран, включая Швецию, Швейцарию, Германию, Великобританию. Но и на этом дело не закончилось.

Alpha Global стал частью UNI Global Union - международной федерации профсоюзов, которая представляет интересы 20 миллионов сотрудников различных организаций.

В публикации отмечается, что хоть в Google и заговорили о несправедливости, Alpha Global пока никак юридически с Alphabet взаимодействовать не может. Не может он и давить, если вдруг будут выявлены какие-либо нарушения прав членов профсоюза. Но в дальнейшем, надеются люди, у этих организаций получится отстаивать перед материнской компанией права сотрудников в суде.