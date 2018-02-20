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В Google научили искусственный интеллект предсказывать инфаркт по глазам
20 февраля 2018, 19:54 • 76 • В мире
Нейросеть Google определяет болезнь сердца по сетчатке глаза.
В компании Google обучают искусственный интеллект определять вероятность инфаркта и других болезней сердца по отпечатку глаза. Подробности разработки сообщает пресс-служба интернет-гиганта.
Отмечается, что основу разработки составляет нейросеть, которая способна проводить обработку изображений кровеносных сосудов в глазах, а затем сопоставлять ее с уже известными данными о состоянии здоровья человека. В ходе "сверки" программа сравнивает рисунок кровеносных сосудов с тем, какой характерен для различных болезней сердца, а медицинские данные о прошлых болезнях и вредных привычках человека помогают дополнить картину и увеличить точность прогноза.
На данном этапе развития технологии нейросеть Google способна предсказать, случится ли с человеком приступ сердечно-сосудистого заболевания в течение следующих пяти лет. Точность прогноза составляет порядка 70%.
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