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В Google Maps Крымский мост подписали на украинском языке
02 июля 2018, 11:09 • 134 • Украина
Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке.
vk.com © Крымский мост
При этом со стороны Тамани мост подписан по-русски, а ближе к самому полуострову видна надпись «Кримський Мiст».
Крымский мост, движение по которому было открыто 16 мая, появился в картографическом сервисе Google Maps 17 мая.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Крымский мост визитной карточкой полуострова.
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