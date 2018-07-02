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В Google Maps Крымский мост подписали на украинском языке

02 июля 2018, 11:09  •  134 • Украина
Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке.
 
vk.com © Крымский мост
 

При этом со стороны Тамани мост подписан по-русски, а ближе к самому полуострову видна надпись «Кримський Мiст».

На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR

— ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) July 1, 2018

Крымский мост, движение по которому было открыто 16 мая, появился в картографическом сервисе Google Maps 17 мая. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Крымский мост визитной карточкой полуострова.

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