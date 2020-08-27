Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васи...
Главная / Аналитика

В Гонконге взялись за учебник либерализма

27 августа 2020, 12:45  •  70 • Аналитика
© Sputnik / Томми Янг
История получилась смешная, но пользу извлечь из нее все-таки можно. Речь о крупном скандале в послемайданном Гонконге — насчет исправлений в учебниках для старших классов местных школ. Учебниках по предмету с замечательным названием "изучение либерализма". Да-да, был такой в этих самых школах, хотя не в прочем Китае. И даже остается.
На всякий случай, в порядке справки: массовые шествия и прочие поджоги и погромы на этой особой территории Китая сегодня позади, что добавляет ее в растущий список мест, где майданы и "цветные революции" не прошли. Россия, Сирия, Венесуэла — будем надеяться, Белоруссия, — это не все. Китайский парламент принял в августе для Гонконга закон об охране национальной безопасности — собственно, именно по этой причине местные жители и начали перелистывать школьные учебники по указанному предмету.
Главная газета территории (и, по сути, всей Восточной Азии) South China MorningPost мрачно заявляет: пересмотр школьных учебников — нормальное дело, но в данном случае история вызывает озабоченность. Власти могут желать, чтобы образование держалось подальше от красных линий в политике, но предмет-то вводили для того, чтобы в школах была определенная территория свободы для различных взглядов, что помогает развивать критическое мышление.
Отлично, но давайте посмотрим, что изменилось в учебниках. Вот, например, там больше нет картинок с демонстрантами, держащими плакаты с надписями "Я житель Гонконга" и "Освободите общество". Нет больше карикатур на пекинские власти, которые — так на картинках — относятся к протестующим как к психиатрическим пациентам. Зато в новых учебниках появилось существенное дополнение к описанию того, что такое "гражданское неповиновение": оказывается, таковое в отдельных случаях может быть наказуемо по закону: в зависимости от того, как именно не повинуешься.
Но настоящий вой либеральной общественности Гонконга вызывает то, что из учебников исчезли упоминания о разделении там ветвей власти на представительную, исполнительную и судебную. Дело в том, что Базовый закон (что-то вроде местной конституции автономии) говорит, что упор там делается на исполнительную власть, так было еще во времена, когда Гонконг был британским.
Это такой стиль пропаганды, рекомендованный в свое время еще философом Артуром Шопенгауэром: найти одну ошибку твоего противника и долбить в эту точку в расчете, что таким путем дискредитируешь и все прочие идеи оппонента. И ничего, что на самом деле с разделением властей в Гонконге все хорошо, вплоть до того, что на судебные должности там приглашают даже иностранцев, подкованных в британском праве. И они вполне независимы и отделены от администрации.
Тут пора сказать о том, почему история смешная. Потому что новшества в учебниках делались наугад и на коленке. Накануне 1 сентября собственными учебниками заинтересовались их издатели, с учетом принятия того самого закона об охране национальной безопасности. И начали задавать вопросы чиновникам службы образования, а те ничего не могли сказать. Тогда издатели обратились к предложенной властями еще в прошлом году некоей "добровольной консультативной службе", которая надавала им советов по принципу "как бы чего не вышло". Эти консультанты и ликвидировали, в частности, разделение ветвей власти и многое другое. В общем, тяжелый случай перестраховки. По крайней мере, никто из Пекина к этому точно не причастен.
Но за этими анекдотическими деталями мы можем не увидеть чего-то действительно важного. Хорошо, сейчас школьникам начнут сообщать, что "гражданское неповиновение" может и под статью подвести, особенно если поджигать метро (что школьники и студенты в прошлом году и делали). А раньше детям этого объяснять не полагалось?
Или вот эти плакаты — "Освободите общество" (они потом появились уже вживую, на уличных протестах). А что, раньше в учебниках не говорилось, что в этом обществе случаются люди, которые ну никак не хотят освобождаться, и их может быть даже много? Кстати, Гонконг пережил уже два молодежных бунта (первый, "революция зонтиков", был в 2014 году), и в обоих случаях бунтари, какие площади они бы ни заполняли, большинства не представляли и близко. Как и в прочих странах, заметим.
Да и вообще, откуда взялась эта замечательная идея — ввести в старших классах предмет под названием "изучение либерализма"? Как насчет "изучения экзистенциализма"? Или, скажем, консерватизма и анархизма, не говоря о чем-то родном, типа даосизма?
Оказывается, началось это изучение еще в 2009 году. И общая идея такого курса выглядела неплохо. Там должны были рассказывать о "Гонконге сегодня", современном Китае, глобализации, юридической системе территории, о том, что такое гражданин Гонконга. То есть все звучало хорошо — в советских школах это называлось обществоведением и было похоже на легкое и занимательное введение в какие угодно политические и гражданские науки и прочие дискурсы. Издателям гонконгских учебников было сказано, что тут поле экспериментов и утверждать такие учебники никто не собирается: творите, выдумывайте и пробуйте. А "либерализм" — это синоним всего хорошего.
Но как корабль назовешь, так он и поплывет. С 2009 года не прошло и пяти лет, как школьники и студенты начали первую — разминочную — личную революцию. В 2019 году — вторую. За это время многие школьники сами стали учителями и сами начали учить детей. И понятно, что с каждым переизданием учебников туда проникало все больше протестов и неповиновения, а также разговоров про пекинские власти, считающие погромщиков не вполне нормальными.
То есть это правда, что к майданам приводит деятельность финансируемых из-за рубежа неправительственных штабов бунта, помноженная на идиотизм соцсетей. Но, оказывается, можно и просто учить детей неповиновению в школах.
Тем временем либерализм, по крайней мере в США, Европе и не только там, с каждым годом все больше вырождался в беспощадную и не признающую дискуссий систему уничтожения обществ. Напомним, что вводили этот курс в Гонконге с целью создать "территорию свободы для различных взглядов, чтобы это помогало развивать критическое мышление". Но получилось почему-то ровно наоборот.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
26 августа 2020, 04:40
Обвинения США в финансировании России толкают Берлин к отказу от доллара
24 августа 2020, 09:35
Урок Лукашенко: как испортить себе место в истории
26 августа 2020, 19:20
Литовское токование по белорусскому току принесло плоды
24 августа 2020, 16:55
Внешнюю политику РФ теперь определяют не дипломаты, а силовики?
27 августа 2020, 05:25
Уволить или отрубить ноги? Когда взятка – опасная игра
26 августа 2020, 17:30
И никого не стало: роман "Десять негритят" окончательно переименуют?
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у ту...
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
27 августа 2020, 01:45
НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлос...
27 августа 2020, 06:20
Предвыборный расклад в Славянске. Возвращение Штепы и разброд в оппозиции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
22 августа 2020, 13:30
Как Киев готовится ко Дню независимости: "Средневековье в худшем своём проявлении"
21 августа 2020, 20:05
"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
20 августа 2020, 16:35
Незаконное «белорусское правительство в изгнании» предпочло Украину Польше и Литве
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
23 августа 2020, 18:00
Спасавший Навального реаниматолог разругался с Владимиром Соловьёвым. Ответ последовал в эфире
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.