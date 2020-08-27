В Гонконге взялись за учебник либерализма • 70 • Аналитика © Sputnik / Томми Янг История получилась смешная, но пользу извлечь из нее все-таки можно. Речь о крупном скандале в послемайданном Гонконге — насчет исправлений в учебниках для старших классов местных школ. Учебниках по предмету с замечательным названием "изучение либерализма". Да-да, был такой в этих самых школах, хотя не в прочем Китае. И даже остается. На всякий случай, в порядке справки: массовые шествия и прочие поджоги и погромы на этой особой территории Китая сегодня позади, что добавляет ее в растущий список мест, где майданы и "цветные революции" не прошли. Россия, Сирия, Венесуэла — будем надеяться, Белоруссия, — это не все. Китайский парламент принял в августе для Гонконга закон об охране национальной безопасности — собственно, именно по этой причине местные жители и начали перелистывать школьные учебники по указанному предмету. Главная газета территории (и, по сути, всей Восточной Азии) South China MorningPost мрачно заявляет: пересмотр школьных учебников — нормальное дело, но в данном случае история вызывает озабоченность. Власти могут желать, чтобы образование держалось подальше от красных линий в политике, но предмет-то вводили для того, чтобы в школах была определенная территория свободы для различных взглядов, что помогает развивать критическое мышление. Отлично, но давайте посмотрим, что изменилось в учебниках. Вот, например, там больше нет картинок с демонстрантами, держащими плакаты с надписями "Я житель Гонконга" и "Освободите общество". Нет больше карикатур на пекинские власти, которые — так на картинках — относятся к протестующим как к психиатрическим пациентам. Зато в новых учебниках появилось существенное дополнение к описанию того, что такое "гражданское неповиновение": оказывается, таковое в отдельных случаях может быть наказуемо по закону: в зависимости от того, как именно не повинуешься. Но настоящий вой либеральной общественности Гонконга вызывает то, что из учебников исчезли упоминания о разделении там ветвей власти на представительную, исполнительную и судебную. Дело в том, что Базовый закон (что-то вроде местной конституции автономии) говорит, что упор там делается на исполнительную власть, так было еще во времена, когда Гонконг был британским. Это такой стиль пропаганды, рекомендованный в свое время еще философом Артуром Шопенгауэром: найти одну ошибку твоего противника и долбить в эту точку в расчете, что таким путем дискредитируешь и все прочие идеи оппонента. И ничего, что на самом деле с разделением властей в Гонконге все хорошо, вплоть до того, что на судебные должности там приглашают даже иностранцев, подкованных в британском праве. И они вполне независимы и отделены от администрации. Тут пора сказать о том, почему история смешная. Потому что новшества в учебниках делались наугад и на коленке. Накануне 1 сентября собственными учебниками заинтересовались их издатели, с учетом принятия того самого закона об охране национальной безопасности. И начали задавать вопросы чиновникам службы образования, а те ничего не могли сказать. Тогда издатели обратились к предложенной властями еще в прошлом году некоей "добровольной консультативной службе", которая надавала им советов по принципу "как бы чего не вышло". Эти консультанты и ликвидировали, в частности, разделение ветвей власти и многое другое. В общем, тяжелый случай перестраховки. По крайней мере, никто из Пекина к этому точно не причастен. Но за этими анекдотическими деталями мы можем не увидеть чего-то действительно важного. Хорошо, сейчас школьникам начнут сообщать, что "гражданское неповиновение" может и под статью подвести, особенно если поджигать метро (что школьники и студенты в прошлом году и делали). А раньше детям этого объяснять не полагалось? Или вот эти плакаты — "Освободите общество" (они потом появились уже вживую, на уличных протестах). А что, раньше в учебниках не говорилось, что в этом обществе случаются люди, которые ну никак не хотят освобождаться, и их может быть даже много? Кстати, Гонконг пережил уже два молодежных бунта (первый, "революция зонтиков", был в 2014 году), и в обоих случаях бунтари, какие площади они бы ни заполняли, большинства не представляли и близко. Как и в прочих странах, заметим. Да и вообще, откуда взялась эта замечательная идея — ввести в старших классах предмет под названием "изучение либерализма"? Как насчет "изучения экзистенциализма"? Или, скажем, консерватизма и анархизма, не говоря о чем-то родном, типа даосизма? Оказывается, началось это изучение еще в 2009 году. И общая идея такого курса выглядела неплохо. Там должны были рассказывать о "Гонконге сегодня", современном Китае, глобализации, юридической системе территории, о том, что такое гражданин Гонконга. То есть все звучало хорошо — в советских школах это называлось обществоведением и было похоже на легкое и занимательное введение в какие угодно политические и гражданские науки и прочие дискурсы. Издателям гонконгских учебников было сказано, что тут поле экспериментов и утверждать такие учебники никто не собирается: творите, выдумывайте и пробуйте. А "либерализм" — это синоним всего хорошего. Но как корабль назовешь, так он и поплывет. С 2009 года не прошло и пяти лет, как школьники и студенты начали первую — разминочную — личную революцию. В 2019 году — вторую. За это время многие школьники сами стали учителями и сами начали учить детей. И понятно, что с каждым переизданием учебников туда проникало все больше протестов и неповиновения, а также разговоров про пекинские власти, считающие погромщиков не вполне нормальными. То есть это правда, что к майданам приводит деятельность финансируемых из-за рубежа неправительственных штабов бунта, помноженная на идиотизм соцсетей. Но, оказывается, можно и просто учить детей неповиновению в школах. Тем временем либерализм, по крайней мере в США, Европе и не только там, с каждым годом все больше вырождался в беспощадную и не признающую дискуссий систему уничтожения обществ. Напомним, что вводили этот курс в Гонконге с целью создать "территорию свободы для различных взглядов, чтобы это помогало развивать критическое мышление". Но получилось почему-то ровно наоборот. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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