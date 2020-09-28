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В Гомеле применили слезоточивый газ. В милиции объяснились: "Люди вели себя неадекватно"
28 сентября 2020, 20:15 • 30 • В мире
В Гомеле милиция применила слезоточивый газ против участников несанкционированной воскресной акции. Как сообщили в пресс-службе областного управления внутренних дел, некоторые из манифестантов вели себя неадекватно.
Против протестующих в Гомеле милиция применила слезоточивый газ. Как сообщили в областном управлении МВД, случай был единичным, некоторые люди вели себя неадекватно.
В ведомстве отметили, что оружие в отношении протестующих не применялось, передаёт "РИА Новости".
При этом для разгона использовались светошумовые спецсредства, добавили правоохранители. Впрочем, указали в областном управлении МВД, случаи их применения также были единичными.
Отметим, что по воскресеньям в республике активизируются протестные акции. Самые массовые проходят в столице страны - Минске.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Оппозиция эти результаты не признаёт и считает победительницей Светлану Тихановскую, которая сразу после выборов покинула страну.
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