В Гомеле применили слезоточивый газ. В милиции объяснились: "Люди вели себя неадекватно"

Против протестующих в Гомеле милиция применила слезоточивый газ. Как сообщили в областном управлении МВД, случай был единичным, некоторые люди вели себя неадекватно.

В ведомстве отметили, что оружие в отношении протестующих не применялось, передаёт "РИА Новости".

При этом для разгона использовались светошумовые спецсредства, добавили правоохранители. Впрочем, указали в областном управлении МВД, случаи их применения также были единичными.

Отметим, что по воскресеньям в республике активизируются протестные акции. Самые массовые проходят в столице страны - Минске.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Оппозиция эти результаты не признаёт и считает победительницей Светлану Тихановскую, которая сразу после выборов покинула страну.