В голосовании США поучаствовали "мёртвые души". Живых избирателей пугают странными звонками

В Нью-Йорке были выявлены случаи досрочного голосования от имени умерших людей. Как сообщил глава отделения Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд Брендан Лэнтри, на самом деле это лишь верхушка айсберга. По его мнению, следует провести тщательное расследование.

По информации СМИ, Совет по выборам получил отправленный ранее на имя избирательницы 1915 года рождения бюллетень. Женщина скончалась ещё восемь лет тому назад. Кроме того, бюллетень для досрочного голосования был отправлен избирательнице 1919 года рождения, проживавшей в Бруклине.

В то же время обычные избиратели, которые намереваются прийти на участок в день голосования, стали получать странные звонки. Граждан настоятельно призывают не приходить на участки и советуют остаться дома и соблюдать безопасность.

CNN напоминает, что подобная история уже происходила в июле.

3 ноября в США проходят выборы президента. Досрочное голосование завершилось накануне, но миллионы американцев голосуют на участках во вторник.