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В «Голосе» произошел раскол из-за Стерненко

23 марта 2021, 16:40  •  174 • Украина

Политическая партия «Голос», известная своей связью со скандальным миллиардером Джорджом Соросом, переживает раскол. Явным проявлением этого стало отношение к акции в защиту осужденного национал-радикала Стерненко, но на деле все гораздо глубже – имеет место очередной передел сфер влияния в политических кругах Украины.

Так, часть из членов партии стремятся «слиться» с пропрезидентской «Слугой народа» в угоду интересам партнера Сороса олигарха Пинчука, а другая же хочет остаться оппозиционерами, чья позиция ближе к «порохоботам».

Как сообщает Телеграмм-канал «Анонимус», цель Пинчука – «занять вакантное место главного олигарха при троне в момент, когда у Рината Ахметова жёсткий конфликт с Офисом Президента из-за увольнения Владимира Жмака». В этом ему помогут «чистые соросята» в лице руководства «Голоса» – Кира Рудык и её близкий друг Ярослав Железняк. В то же время другая часть партии («супрунята») стоят горой за Стерненко, поскольку его девушка – пресс-секретарь Ульяны Супрун.

«Ольга Стефанишина от Дмитрия Шерембея из всеукраинской организации «Сеть ЛЖВ» («100% жизни») и Виталий Шабунин идут за Стерненко. Раз идут они, с ними вместе народные депутаты Александра Устинова от ЦПК и Ярослав Юрчишин от «Трансперенси Интернешнл»», - подчеркивает «Анонимус».

Что касается Сергея Рахманина, то его появление в лагере «стерненковцев» вызвано лишь ненавистью к Рудик и Железняку, отобравших у него руководство «Голосом».

Еще в воскресенье, 21 марта лидеры партии Кира Рудик и Ярослав Железняк осудили вандализм «побратимов» Стерненко на Банковой, назвав такие методы недопустимыми. Их оппонентом выступил нардеп Ярослав Юрчишин, полагающий, что тем, кто называет себя борцами с «русским миром», можно все.

«Разборки» между соратниками дошли настолько далеко, что поставлен вопрос об исключении ярого сторонника погромов из рядов политсилы и, как следствие – лишения его депутатского мандата. Видимо, поддержка беспредела нарушает игру американцам, стремящимся вывести Пинчука в «серые кардиналы» при Зеленском, а для этого нужно сохранять лицо «демократов» и «законников». Неспроста в дело вмешалось посольство США, вынесшее Юрчишину и Шабунину последнее предупреждение.

«Виталий Шабунин и его друг депутат Ярослав Юрчишин получили строгий выговор с предупреждением от посольства США. Ещё одно участие в радикальном митинге и с обоими попрощаются навсегда. Кроме того, обоим запрещено ссылаться на посольство США в деловых разговорах и комментариях для СМИ», - пишет ТГ-канал «Карточный офис».

По сути, «Голос» раскалывается по оси «пинчуковские соросята» и «соросята-супрунята». Первые примыкают к Зе-команде, вторые – к Порошенко, а ситуация вокруг Стерненко является лишь поводом. Учитывая отсутствие политических перспектив у партии, не набирающей проходные проценты в Раду, согласно соцопросам, ее члены стремятся пристроиться в других политических лагерях. Поэтому дальнейшая деградация и распад полисилы-аутсайдера – дело скорого времени.

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