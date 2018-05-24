В Голландии «нашли» отпечатки пальцев «на снарядах, сбивших «Боинг» рейса МН17 над Донбассом

Вот только обсуждали, что давноне слышно новых известий о расследовании авиакатастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом 17 июля 2014 года. И тут глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил:

- Совместная следственная группа «установила, что ЗРК «Бук», из которого предположительно сбили малайзийский лайнер на востоке Украины, принадлежал Российским ВС».

- Мы проанализировали все доступные нам изображения. Эксперты установили, что «Бук» имеет ряд уникальных особенностей. Нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем: эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации - заявил голландский чин и добавил, что группа установила, что ЗРК «происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация».

Бред на бреде - не находите? Какие снаряды, если «Бук» запускает ракету, разносимую на клочки ее боевой частью? Какие отпечатки пальцев? И когда эти следователи снимали отпечатки у российских военных, чтобы их идентифицировать? Это что, какие-то особенные «русские» отпечатки пальцев? Чем они отличаются от украинских или голландских? Как они, вообще, могли сохраниться там, где бушевал взрыв и огонь? Да еще при скорости запущенной ракеты больше двух скоростей звука?

- Бред сивой кобылы - скажет разумный человек. И будет прав. Потому что все «новинки» следствия опять почерпнуты из выступлений скандально известной группы «Беллингкэт». Она была создана 15 июля 2014 года - за два дня до трагедии в донецком небе. Мутные «сенсации» этой группы регулярно опровергаются реальными экспертами и специалистами. Но для информационной войны против России годится любое дерьмо, лишь бы «шкворчало». Мало того, что опять прозвучало «предположительно», то есть еще одно обвинение в стиле «хайли лайкли». Так еще и этот бред понадобилось озвучить - про отпечатки пальцев.

В Голландии «нашли» отпечатки пальцев «на снарядах, сбивших «Боинг» рейса МН17Фото: REUTERS

Расследование катастрофы, осуществляемое Совместной следственной группой (ССГ), и без этой поддержки ведется мало профессионально. Следственный эксперимент голландцы проводили с американской ракетой - но она действует совсем иначе, чем ракета от ЗРК «Бук». Несоответствие поражающих элементов от найденных на месте тем, что находятся в БЧ «Буков», находящихся на вооружении в ВС РФ, материалы комплексной экспертизы корпорации «Аламаз»- «Антей»и многие другие несоответствия - все это не нашло места в материалах следствия. Да о чем можно говорить, если недавно корреспондент «Комсомолки» побывал на месте катастрофы и нашел там до сих пор не вывезенные оттуда обломки злосчастного «Боинга».

А в заключение - дежурное заклинание из Голландии.

Какие снаряды, если «Бук» запускает ракету, разносимую на клочки ее боевой частью? Какие отпечатки пальцев?Фото: REUTERS

- У нас есть больше доказательств и больше информации в поддержку сегодняшних выводов. Но мы не будем их пока обнародовать, - заявил Вилберт Паулиссен. Ребята, обратитесь, в конце концов, к своим союзникам. Ну затребуйте у США спутниковые снимки района! А то получается когнитивный диссонанс. «Самолет сбили русские» или «пророссийские силы» - а на Украине пропадает девочка-диспетчер, там засекречивают информацию и стреляется один из подозреваемых, летчик-штурмовик Волошин. Случайно не как Сашко Билый - двумя выстрелами в спину? А почему тащили «Бук» из-под Курска? Ближе не нашлось?

Информации, заслуживающей доверия, из нового выступления - ноль целых и столько же десятых. Тогда зачем?

Ну а как же? До начала ЧМ-2018 в России осталось дней двадцать. Не удалось отменить или перенести - так хоть попробовать вывалять в грязи. И сейчас на нас, похоже, каждый день будут накидывать дерьмеца через вентилятор.

Как раньше писали - в бессильной злобе.

Что они там курят?

РАССЛЕДОВАНИЕ "КП"

Часть 3. Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Самолет мог быть взорван бомбой в грузовом отсеке

Самый главный для следователей обломок «Боинга» - изрешеченная осколками боковина передней части лайнера - четыре месяца стоял в центре Петропавловки у столба рядом со штабом ополчения. Ждали голландцев для передачи оным того куска. Почему ополченцы, если считалось, что они причастны, не уничтожили столь важную против них улику? (подробности)

Часть 2. Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Похоже, обломки летели вопреки законам физики

Самолет, как установили следователи-голландцы, летел с северо-запада на юго-восток, чуть-чуть правее села Петропавловка. Именно в этом месте, согласно голландской версии, по левому борту «Боинга» в район кабины пилотов ударили осколки ракеты «Бук». Тут же самолет и начал разваливаться. (подробности)

Часть 1. Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Спустя четыре года обломки все еще валяются в окрестном лесу

Наш спецкор Николай Варсегов и независимый технический эксперт Юрий Антипов не первый год изучают историю гибели малайзийского рейса МН17 в 2014 году.

И в ходе этого изучения всплывают все новые удивительные загадки. (подробности)

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