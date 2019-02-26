В Голландии нашли 90 тысяч бутылок "русской водки для Ким Чен Ына"

Инцидент произошёл в порту Роттердам. Сообщается, что там нидерландские таможенники изъяли 90 тысяч бутылок русской водки. По их сведениям, вся партия предназначалась якобы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Всего было, по сведениям сотрудников местной таможни, около 3000 коробок водки "Столовая".

Примечательно то, как объясняет голландская сторона, что сразу извлечь контейнер из корпуса судна не получилось, так как он "был скрыт и зажат фюзеляжем самолёта", который должен был экспортироваться в Китай.

После того как Голландия провела внутреннее расследование, было заявлено о том, что вся партия направлялась в Северную Корею.

"Совет Безопасности ООН ввел чёткие санкции в отношении Северной Кореи, поэтому важно обеспечить их соблюдение", - заявил журналистам министр торговли Нидерландов Сигрид Кааг.