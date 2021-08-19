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В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном

19 августа 2021, 21:30  •  149 • Политика
Русские пранкеры Вован и Лексус разыграли представителя Германии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гудрун Лингнер. Она выдала признание о блогере Алексее Навальном в годовщину его "отравления".
Владимир Кузнецов (Вован) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Лингнер, представившись украинским депутатом Александром Мережко. Беседу пранкеры опубликовали в своём YouTube-канале.
Шутники поинтересовались, почему специалисты ОЗХО продолжают хранить в тайне данные о новом виде "Новичка", которым якобы был "отравлен" Алексей Навальный. Лингнер, сославшись на слова экспертов в области химии, заявила, что речь шла не про "Новичок", а про другое вещество, похожее на него по химическому составу.
"Это не он, это немного другое", - произнесла представитель Германии в ОЗХО.
В годовщину "отравления" блогера-оппозиционера Гудрун Лингнер выдала личное признание о Навальном. Пранкеры спросили, можно ли объяснить высокий уровень лития в крови "отравленного" тем, что он долгое время принимал антидепрессанты. Собеседница ответила, что полагаться следует на те данные, которым она доверяет.
"Я не знаю, находился ли он в депрессии, пил ли он [антидепрессанты]. Если честно, мне всё равно", - призналась Лингнер.
Ранее министерство иностранных дел России на своём сайте опубликовало материал в честь годовщины "дела А. Навального". Там написано о тайном пассажире самолёта, на котором "отравленного" оппозиционера увозили из Омска. В ведомстве отметили: Берлин скрывает информацию по-прежнему.
Напомним, 20 августа Навальный возвращался из Томска в Москву. В полёте он почувствовал недомогание. Пилоты экстренно посадили самолёт в Омске. Врачи оперативно оказали пациенту всю необходимую помощь, диагностировав нарушение обмена веществ. В анализах блогера не было обнаружено ни ядов, ни иных отравляющих веществ.
Навальный находился в коме, когда его вывезли самолётом в Берлин для лечения. Позднее власти ФРГ сделали заявление, что оппозиционер был отравлен веществом из группы "Новичок". Якобы эти выводы военных медиков подтвердили в лабораториях Швеции и Германии.
Оппозиционер пришёл в себя, восстановился, а по возвращении в Россию был арестован и осуждён по старому делу. На данный момент он отбывает назначенное судом наказание в исправительной колонии №2 общего режима в городе Покров Владимирской области.

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