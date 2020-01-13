В год 75-летия Победы война с памятью о ней разгорается с новой силой • 87 • Аналитика

Выраженное МИД России сожаление об отсутствии поддержки со стороны некоторых стран принятой недавно Генеральной ассамблеей ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма имеет под собой веские основания. Можно нисколько не сомневаться – как раз в нынешний год, год юбилея Победы в Великой Отечественной войне, кое у кого с особой силой взыграет ненависть как к ее героям, так и к их потомкам. И выльется она наверняка не только в очередные лживые и оскорбительные для всех нас словесные демарши, но и во вполне конкретный вандализм с русофобским подтекстом.



Недаром же в упоминаемой российским дипломатическим ведомством резолюции особое внимание уделяется именно недопустимости «войны с памятниками борцам с нацизмом и фашизмом», которая, как там указано, «набирает обороты в отдельных странах». При этом она еще и сопровождается «возведением монументов и мемориалов» наиболее гнусному отребью того страшного времени – от эсэсовцев до различных нацистских холуев и прислужников.







То, что одно без другого не происходит, прекрасно доказывает пример Украины, вот уже шестой год «избавляющейся от пережитков советского прошлого», а на самом деле планомерно на официальном уровне уничтожающей память о миллионах советских людей, в том числе и украинцев, ставших жертвами нацистской оккупации и отдавших жизнь за освобождение от нее.



Не так давно с «гениальной» идеей об установлении очередного памятника Бандере выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Сделать это предлагается в Конотопе, городе, находящемся на не имеющей никакого отношения к кровавой «деятельности» этого упыря Полтавщине. Вопрос, вроде бы уже решен на уровне тамошней местной власти, уверенной в том, что горожане аж подпрыгивают в ожидании того, когда ж в их населенном пункте появятся улица и идолище «провидныка». Главная «фишка»: это поганство будет самым восточным изображением Бандеры в «нэзалэжной», отделенным от территории России всего-то 40 километрами расстояния и специально «развернутым лицом» в ее сторону. Мне одному кажется, что все это отчетливо попахивает психиатрическим диагнозом?! Интересно, кстати, долго ль он там простоит – даже если у кого-то хватит дури так испакостить непричастный к бандеровщине Конотоп?



Подтверждением той же тенденции является и инициатива Павла Новотны, муниципального головы одного из районов чешской Праги, где недавно с такой яростью «воевали» против памятника освободителя этого города, маршала Ивана Конева. Теперь господин голова мечтает воздвигнуть памятник гитлеровским приспешникам – из «армии» генерала Власова. А монумент Коневу, раз за разом оскверняемый трусливыми подонками при фактическом попустительстве местных властей, там собираются все-таки убрать – «чтоб не пачкали». Такие же примерно «оправдания», гораздо удачнее определяющиеся грубым словечком «отмазки» придумывают и в других странах, где выкорчевывание овеществленной памяти о Победе и ее творцах ведется со все большим остервенением. К примеру, в литовском Шауляе обелиск его освободителям, возвышавшийся над вполне реальными их могилами, снесли под предлогом «реконструкции» центральной площади, где он был расположен. Увы, это вполне обычная картина для сегодняшней Прибалтики, на территории которой мемориалы в честь Великой Отечественной разрушаются повсеместно и целенаправленно, зато вместо них погаными грибами лезут «памятники» эсэсовцам и полицаям.



О Польше, где памятники советским воинам в последнее время превратились в исчезающую на глазах редкость, и говорить не приходится. После горькой правды, публично высказанной в адрес некоторых тамошних «исторических деятелей» Владимиром Путиным, польская «патриотическая общественность» исходит ядом. Можно быть уверенными в том, что искоренять и «выжигать каленым железом» все, что имеет отношение к великим делам героев Великой Отечественной в год юбилея Победы они примутся с утроенным энтузиазмом – чтобы плюнуть в душу погуще, ударить побольнее.



По правде говоря, вся эта вакханалия наводит на мысль о том, что лучшей данью памяти наших славных предков-победителей стало бы принятие на государственном уровне решения, которое законодательно гарантировало бы привлечение к реальной и суровой ответственности всех тех, кто теми или иными способами пытается ее опоганить. Естественно, без всякой оглядки на их гражданство, занимаемые должности и прочие регалии. Сложно, скажете? Ну, уж точно не сложнее, чем нашим дедам разбить Гитлера! Выраженное МИД России сожаление об отсутствии поддержки со стороны некоторых стран принятой недавно Генеральной ассамблеей ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма имеет под собой веские основания. Можно нисколько не сомневаться – как раз в нынешний год, год юбилея Победы в Великой Отечественной войне, кое у кого с особой силой взыграет ненависть как к ее героям, так и к их потомкам. И выльется она наверняка не только в очередные лживые и оскорбительные для всех нас словесные демарши, но и во вполне конкретный вандализм с русофобским подтекстом.Недаром же в упоминаемой российским дипломатическим ведомством резолюции особое внимание уделяется именно недопустимости «войны с памятниками борцам с нацизмом и фашизмом», которая, как там указано, «набирает обороты в отдельных странах». При этом она еще и сопровождается «возведением монументов и мемориалов» наиболее гнусному отребью того страшного времени – от эсэсовцев до различных нацистских холуев и прислужников.То, что одно без другого не происходит, прекрасно доказывает пример Украины, вот уже шестой год «избавляющейся от пережитков советского прошлого», а на самом деле планомерно на официальном уровне уничтожающей память о миллионах советских людей, в том числе и украинцев, ставших жертвами нацистской оккупации и отдавших жизнь за освобождение от нее.Не так давно с «гениальной» идеей об установлении очередного памятника Бандере выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Сделать это предлагается в Конотопе, городе, находящемся на не имеющей никакого отношения к кровавой «деятельности» этого упыря Полтавщине. Вопрос, вроде бы уже решен на уровне тамошней местной власти, уверенной в том, что горожане аж подпрыгивают в ожидании того, когда ж в их населенном пункте появятся улица и идолище «провидныка». Главная «фишка»: это поганство будет самым восточным изображением Бандеры в «нэзалэжной», отделенным от территории России всего-то 40 километрами расстояния и специально «развернутым лицом» в ее сторону. Мне одному кажется, что все это отчетливо попахивает психиатрическим диагнозом?! Интересно, кстати, долго ль он там простоит – даже если у кого-то хватит дури так испакостить непричастный к бандеровщине Конотоп?Подтверждением той же тенденции является и инициатива Павла Новотны, муниципального головы одного из районов чешской Праги, где недавно с такой яростью «воевали» против памятника освободителя этого города, маршала Ивана Конева. Теперь господин голова мечтает воздвигнуть памятник гитлеровским приспешникам – из «армии» генерала Власова. А монумент Коневу, раз за разом оскверняемый трусливыми подонками при фактическом попустительстве местных властей, там собираются все-таки убрать – «чтоб не пачкали». Такие же примерно «оправдания», гораздо удачнее определяющиеся грубым словечком «отмазки» придумывают и в других странах, где выкорчевывание овеществленной памяти о Победе и ее творцах ведется со все большим остервенением. К примеру, в литовском Шауляе обелиск его освободителям, возвышавшийся над вполне реальными их могилами, снесли под предлогом «реконструкции» центральной площади, где он был расположен. Увы, это вполне обычная картина для сегодняшней Прибалтики, на территории которой мемориалы в честь Великой Отечественной разрушаются повсеместно и целенаправленно, зато вместо них погаными грибами лезут «памятники» эсэсовцам и полицаям.О Польше, где памятники советским воинам в последнее время превратились в исчезающую на глазах редкость, и говорить не приходится. После горькой правды, публично высказанной в адрес некоторых тамошних «исторических деятелей» Владимиром Путиным, польская «патриотическая общественность» исходит ядом. Можно быть уверенными в том, что искоренять и «выжигать каленым железом» все, что имеет отношение к великим делам героев Великой Отечественной в год юбилея Победы они примутся с утроенным энтузиазмом – чтобы плюнуть в душу погуще, ударить побольнее.По правде говоря, вся эта вакханалия наводит на мысль о том, что лучшей данью памяти наших славных предков-победителей стало бы принятие на государственном уровне решения, которое законодательно гарантировало бы привлечение к реальной и суровой ответственности всех тех, кто теми или иными способами пытается ее опоганить. Естественно, без всякой оглядки на их гражданство, занимаемые должности и прочие регалии. Сложно, скажете? Ну, уж точно не сложнее, чем нашим дедам разбить Гитлера! Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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