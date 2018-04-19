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В глубь веков
19 апреля 2018, 21:09 • 114 • Карикатуры
Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Создание на Украине независимой православной церкви "восстановит историческую справедливость", считает президент.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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