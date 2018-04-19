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В глубь веков

19 апреля 2018, 21:09  •  114 • Карикатуры

Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Создание на Украине независимой православной церкви "восстановит историческую справедливость", считает президент.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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