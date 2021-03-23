В глобальном масштабе: зачем Евросоюз расширяет географию своих военных операций

Власти Евросоюза учредили Европейский фонд мира (EPF), через который станут проходить денежные потоки на проведение военных операций за рубежом. Об этом говорится на сайте Совета ЕС. Брюссель планирует увеличить количество регионов, где будут присутствовать европейские войска, и направлять больше финансов на поддержку иностранных партнёров. Сейчас руководство ЕС определяет «приоритетные регионы», в которых может быть развёрнута миссия. Номинальная задача EPF — миротворческая деятельность. Однако, как полагают эксперты, Брюссель, наращивая военное присутствие за рубежом, прежде всего рассчитывает отмежеваться от НАТО и США.

В системе Евросоюза создан Европейский фонд мира (EPF — European Peace Facility), через который должны финансироваться военные операции за рубежом. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. На эти цели с 2021 по 2027 год ЕС планирует направить €5 млрд из регулярных взносов государств — членов политического объединения.

«Этот фонд позволит ЕС впервые дополнить миссии и операции в рамках Общей политики безопасности и обороны оказанием поддержки в принимающих странах. Эти меры включают снабжение военным и оборонным оборудованием, создание инфраструктуры и оказание поддержки по запросу третьих стран или региональных и международных организаций», — говорится в сообщении Совета ЕС.

В Брюсселе полагают, что деятельность Европейского фонда мира должна повысить способность ЕС предотвращать вооружённые конфликты, сохранять мир, укреплять международную стабильность и безопасность.

«Достичь прочного мира можно, только инвестируя в международную стабильность и безопасность. ЕС полон решимости и на сегодняшний день обладает необходимыми финансовыми инструментами. Европейский фонд мира позволит оказывать нашим странам-партнёрам ощутимую поддержку в преодолении общих проблем в области безопасности», — заявил председатель Совета ЕС, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

«Благородные цели»

Как уточнили в Совете ЕС, EPF заменит действующий с 2004 года механизм финансирования военных операций Евросоюза под наименованием ATHENA. С запуском работы нового фонда увеличится объём расходов на военные операции и расширится география их проведения.

«Европейский фонд мира будет действовать в глобальном географическом масштабе. В настоящее время государства — члены Евросоюза обсуждают приоритетные регионы в соответствии с существующими стратегиями ЕС, а также исходя из потребностей партнёров и проблем в области безопасности, с которыми они сталкиваются», — отмечается в материалах Совета ЕС.

Боец многонационального батальона EUFOR

© ЕС EUFOR

В рамках нового механизма Брюссель планирует поставлять зарубежным партнёрам вооружения, использование которых не противоречит европейским и международным законам. Кроме того, ЕС будет предоставлять помощь в создании оборонной инфраструктуры и обучении военных.

Взамен получатель помощи обязуется соблюдать нормы международного права и следовать требованиям Совета ЕС. Также бенефициар должен согласовать с этим органом деятельность по мониторингу зоны конфликта. При нарушении получателем условий предоставления помощи Брюссель может приостановить или прекратить оказываемую ему поддержку.

Как говорится в информационном бюллетене Совета ЕС, создание EPF означает, что Брюссель принимает на себя больший объём ответственности за глобальную безопасность.

Стоит отметить, что одним из приоритетных вопросов в области безопасности в ЕС считают нейтрализацию угроз судоходству у побережья Западной Африки. Прежде всего речь идёт о борьбе с пиратством в Гвинейском заливе, которая должна дополнить регулярные военно-морские операции в Средиземном море и в западной части Индийского океана.

По статистике Международного морского бюро, в 2020 году в мире было зарегистрировано 195 случаев пиратства и вооружённого ограбления судов, в 2019-м — 162 подобных инцидента.

Безопасность морского судоходства ЕС рассматривает как фактор сохранения статуса второго по величине экспортёра товаров и третьего импортёра в мире. Как указывают в Брюсселе, многие торгово-экономические партнёры якобы призывают Евросоюз играть более заметную роль в защите морских коммуникаций.

В беседе с RT доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова отметила, что, помимо экономической подоплёки, запуск EPF уместно воспринимать как попытку ЕС наладить практику проведения отдалённых операций. По её словам, Брюссель испытывает нехватку ресурсов для проецирования силы вдалеке от своих рубежей.

Военнослужащие EUFOR

© ЕС EUFOR

«ЕС испытывает большие проблемы с отдалёнными военными операциями и военным миротворчеством. Тут можно говорить о том, что в целом ЕС более успешен в гражданском миротворчестве, в восстановлении нормальной жизнедеятельности региона после окончания конфликта, нежели во время боевых действий», — пояснила Романова.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич иначе смотрит на подоплёку создания EPF и анонсированное Советом ЕС расширение географии военных операций. В комментарии RT эксперт заявил, что не верит в «благородные цели», которые провозглашает Брюссель.

«Если говорить о миротворческой деятельности ЕС, то мы видели миссии в Африке и на Балканах. Их сложно назвать успешными, так как реальную защиту и помощь гражданскому населению европейцы не предоставили. Существует старое правило: если вам много говорят о мире, значит, где-то прольётся кровь. На сегодняшний день я не верю в заявленные Брюсселем благородные цели», — подчеркнул Межевич.

Концептуальные противоречия

В разговоре с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров заявил, что появление нового механизма финансирования военных операций ЕС и расширение географии их проведения — часть стратегического курса Брюсселя на дистанцирование от НАТО и Соединённых Штатов в сфере обороны и внешней политики.

«Европейский союз стремится утвердиться как самостоятельный актор мировой политики. Это вполне закономерно. Другое дело, что ЕС, как в случае с ATHENA и Европейским фондом мира, позволяет себе лицемерие. Оба механизма на практике имеют очень слабое отношение к миротворчеству, это прежде всего финансирование военных операций за рубежом, попытка отмежеваться от «опеки» со стороны НАТО и США», — утверждает Винокуров.

Пожалуй, главным критиком Североатлантического альянса среди лидеров ЕС является президент Франции Эммануэль Макрон. С его точки зрения, Европа должна принять собственную единую оборонную стратегию, а «не делегировать защиту» Соединённым Штатам.

Макрон не выступает за роспуск Североатлантического альянса, но считает, что военный блок должен существовать на иной концептуальной основе.

«Я защищаю европейский суверенитет, стратегическую автономию не потому, что я против НАТО или сомневаюсь в наших американских друзьях, а потому, что понимаю, в каком состоянии находится мир», — пояснил в середине февраля 2021 года Макрон.

Бюрократия ЕС также склоняется к необходимости наращивания «потенциала к автономным действиям», правда, в рамках «укрепления трансатлантического партнёрства».

«Следуя собственному стратегическому курсу и наращивая потенциал к автономным действиям, более сильный Европейский союз сможет активно способствовать укреплению трансатлантического партнёрства и выполнению поставленных в рамках этого формата задач», — говорится в принятом в декабре 2020 года заявлении Совета ЕС по вопросам отношений между Евросоюзом и США.

В свою очередь, в НАТО неоднократно давали понять, что не поддерживают самостоятельность ЕС в сфере вопросов обороны. По мнению генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Европа, как и прежде, должна опираться на военные ресурсы Вашингтона.

«Гарантия безопасности со стороны США, ядерное устрашение и присутствие американских войск в Европе абсолютно необходимы для обороны Европы. Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой ослабит и НАТО, а также расколет Европу», — сказал Столтенберг в ноябре 2020 года в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Солдаты под эгидой ЕС

© ЕС EUFOR

Как полагает Винокуров, последние годы в Европе чётко обозначились противоречия относительно роли США в обеспечении безопасности ЕС. По мнению эксперта, противники тотального подчинения ЕС американским интересам концентрируются вокруг идей «европейского суверенитета» и усиления влияния Брюсселя на глобальные процессы.

Схожего взгляда на ситуацию придерживается и Николай Межевич. По его словам, в ЕС растёт понимание, что Европа далеко не всегда может положиться на Соединённые Штаты.